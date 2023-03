Aktivity lékařů písecké nemocnice překračují hranice tohoto zdravotnického zařízení, města i celé země. A to doslova. Lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Dominik Hes se nedávno vrátil z humanitární mise v Sierra Leone, další anesteziolog Miroslav Kutsyna vloni zprostředkoval předání přístrojů do jedné z nemocnic ve válkou postižené Ukrajině. Jiní lékaři ARO pomáhají v rámci hospicové péče nebo slouží jako záchranáři.

Lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) písecké nemocnice Dominik Hes se nedávno vrátil z humanitární mise v Sierra Leone. | Foto: Archiv Nemocnice Písek

Dominik Hes se podle předsedy představenstva písecké nemocnice Jiřího Holana stal jedním z přibližně 30 Čechů a Slováků, kteří s Lékaři bez hranic každoročně vyjedou na misi, kde léčí, očkují nebo operují lidi po celém světě. Písecký anesteziolog byl na misi dva měsíce. Během loňského prosince a letošního ledna působil jako anesteziolog na porodnickém oddělení nemocnice ve městě Kenema, které je třetím největším městem afrického státu Sierra Leone.

„Poslali mě do Sierra Leone – do nemocnice, kde potřebovali někoho s mým pracovním profilem, schopnostmi a zkušenostmi. Anesteziologa, který má zkušenosti s prací v porodnici a mluví anglicky. Navíc bylo třeba souhlasit s cestou do oblasti s výskytem horečky Lassa – onemocněním s dvacetiprocentní smrtností,“ říká anesteziolog písecké nemocnice.

Dominik Hes strávil na humanitární misi ve městě Kenema dva měsíce. Působil na porodnickém oddělení nové nemocnice, kterou postavila a kompletně financuje právě organizace Lékaři bez hranic. „Jako anesteziolog jsem tam měl vše potřebné. Vnímal jsem pouze nedostatek některých odborníků, například radiologů. I ten ale dokázali Lékaři bez hranic vyřešit: pomocí telemedicíny. Rentgenový snímek poslali lékařům do USA, kteří jej přečetli, vyhodnotili a výsledky vyšetření zaslali zpět,“ sdělil lékař.

Lékaři bez hranic se podle Jiřího Holana mohou na Dominika Hese kdykoliv obrátit a poslat ho na další humanitární misi. Má to štěstí, že mu zaměstnavatel vyjde vstříc, což není v době trvalého nedostatku zdravotníků v českých nemocnicích běžné.

„I když je personální situace všude napjatá a uvolnění každého lékaře nebo sestry představuje zvýšenou zátěž pro ostatní, na našem oddělení i v celé nemocnici máme skvělý kolektiv. Vážím si jeho soudržnosti,“ uvedl primář ARO Nemocnice Písek Tomáš Piksa.

Jako šéf jednoho z oddělení krajského zdravotnického zařízení má pro aktivity svých kolegů, které přesahují hranice nemocnice, pochopení. „Několik našich anesteziologů slouží u Zdravotnické záchranné služby, další zase pomáhají s léčbou bolesti nevyléčitelně nemocných v rámci hospicové péče Athelas,“ řekl primář Piksa.

Zmínil přitom pomoc i dalšího anesteziologa Miroslava Kutsyny, který vloni zprostředkoval předání čtyřiatřiceti infuzních pump z Písku do nemocnice v ukrajinském městě Svaljava. V oblasti zasažené válkou tam zařízení pomáhají s přesným dávkováním léčiv, podpůrných prostředků a výživy pro pacienty.

„Jsem ekonomický migrant ze Zakarpatské oblasti. V Česku žiji už řadu let, ale v Písku bydlím a pracuji dosud nejdéle – dvacet let. Využívám své kontakty k pomoci druhým – aktuálně k podpoře svých krajanů, kteří se nedobrovolně ocitli ve válce,“ řekl Miroslav Kutsyna.

Poděkování za uvolnění Dominika Hese do humanitární mise a za pomoc Miroslava Kutsyny při léčbě pacientů na Ukrajině obdržel písemně i předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „Tuto vstřícnost vnímám jako samozřejmost. A velmi si vážím všech, kteří takto pomáhají,“ řekl Jiří Holan.