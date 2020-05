Lávku přes řeku Otavu spojující sídliště Portyč a nábřeží 1. máje už nemohou lidé využívat půl roku. Od prosince je z důvodu bezpečnosti uzavřena. Přitom se jedná o přemostění na strategickém místě, které je hojně využívané.

V těchto dnech posuzují statiku a další vlastnosti lávky odborníci z Kloknerova ústavu při ČVUT Praha, které si město najalo. „Autor lávky ani další kompetentní osoby nám nedokázali dát kladné vyjádření o jejím dalším provozu,“ poznamenal místostarosta Písku Petr Hladík. Připomněl, že písecká lávka je stejné konstrukce jako zřícený mostní objekt v Praze Tróji nebo most v Nymburku, který se nedávno z bezpečnostních důvodů zboural. Proto město nechce riskovat otevření bez důkladného prověření.

Ve dnech 26. a 27. května se budou provádět sondy do mostní konstrukce. Výsledky a odborné stanovisko by mělo město mít v polovině července. Pak se rozhodne, co bude s lávkou dál.

Až bude mít město odborné stanovisko, rozhodne, zda bude lávka znovu zpřístupněna, bude potřebovat stavební úpravy, nebo se zbourá a nahradí jiným přemostěním.