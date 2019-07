Město vybralo zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci lávky přes městský ostrov a mostu přes Mehelnický potok v Ostrovní ulici. Jednalo se už o druhé kolo soutěže. V prvním se nikdo nepřihlásil. „Původně jsme počítali s cenou 800 tisíc korun, na což se ale nikdo neozval,“ uvedl místostarosta Písku Petr Hladík. Nyní se cena vyšplhala na 1,5 milionu korun, což je levnější nabídka ze dvou dodaných. „Museli jsme to přijmout. Nemáme času nazbyt,“ doplnil místostarosta.

Revizi dostalo město na pět let, do té doby chce lávku opravit. Podmínkou je, že po celou dobu oprav bude zachován přístup na Ostrov. Lávka se bude opravovat po polovinách, což může dobu rekonstrukce také prodloužit. „Další věc je, že nikdo přesně neví, v jakém stavu je most přes Mehelnický potok v Ostrovní ulici, jehož oprava bude součástí rekonstrukce,“ zmínila místostarostka Petra Trambová. Konstrukce mostu je těsně navázaná na první pilíř lávky.

Poslední oprava většího rozsahu se uskutečnila na mostní konstrukci přes Ostrov v roce 1992.