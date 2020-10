Rekonstrukce je v plánu na období od února do května příštího roku.

Lávka přes Ostrov v Písku. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Lávku přes městský ostrov čeká v příštím roce rekonstrukce. Písečtí zastupitelé na ni přiklepli předpokládaných 40 milionů korun a pokud se ještě letos podaří vysoutěžit zhotovitele, začátkem příštího roku by se mohlo začít. „Počítáme s termínem od února do května, což je nejpřijatelnější období pro přerušení provozu restaurace Ostrov a zároveň reálné vzhledem ke klimatickým podmínkám,“ poznamenala místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že s provozovatelem restaurace město řeší výši finanční kompenzace za to, že bude muset na čtyři měsíce zavřít. Nejen že k restauraci bude zamezen přístup, ale budou se zde také odpojovat přípojky vody či kanalizace.