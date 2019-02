Písek - O situaci budou jednat také radní v Písku.

K zajímavým místům na Sedláčkově stezce patří okolí plynové lávky přes řeku Otavu. V současné době však hrozí nebezpečí, že turisté tudy neprojdou ani neprojedou, a budou mít jen dvě možnosti: buď se vrátit, nebo řeku přeplavat. Přitom tudy denně projede i několik stovek lidí.



Obec Čížová, do jejíhož katastru lávka patří, stojí nyní před ne zrovna jednoduchým problémem. „Společnost E.ON, jež vlastní lávku, protože je na ní zavěšené plynové potrubí, nám nyní oznámila, že roury uloží na dno řeky. Lávku si obec může koupit nebo pronajmout, jinak ji společnost zbourá," uvedl Tomáš Korejs, starosta Čížové.



Přitom pro cyklisty i pěší je nejbližší možností dostat se přes řeku Jiráskův most u čističky odpadních vod vzdálený pět kilometrů a dolů po proudu je až most u Zvíkovského Podhradí.



Změnami kolem plynové lávky se v pátek zabývala rada obce Čížová. „E.ON nám předložil osm variant řešení, ale na koupi nemáme peníze a navíc železná lávka pocházející z roku 1969 je ve špatném stavu a z čeho bychom platili opravy? Jsme ale ochotni udělat všechno proto, aby lávka zůstala zachována," ujistil Tomáš Korejs.



Čížovští se pro zachování lávky snaží získat i Písek. Vedení města již společnost informovala o návrzích. „Zatím šlo o neformální jednání s cílem koordinovat postup obou obcí. O situaci bude jednat rada města na své schůzi 14. května. Celá stavba sice leží na území obce Čížová, nicméně kvůli pochozím lávkám je hojně využívána chodci i cyklisty a její význam pro turistický ruch v regionu je značný," vyjádřil se za město Písek jeho místostarosta Jiří Hořánek.



Vyjádření společnosti E.ON se v úterý nepodařilo získat.