Písek – Ze dvou nových lávek, které by obyvatelům Václavského předměstí výrazně zkrátily cestu do ostatních částí Písku, dostala zelenou jen ta přes Otavu u letní plovárny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

„Po obou lávkách obyvatelé Václavského předměstí trvale volají. Přemostění Otavy bychom mohli vybudovat už v příštím roce. V případě lávky přes silnici I/20 vedoucí do bývalých Žižkových kasáren, jsme rozhodnutí odložili, dokud nebude jasný osud kasáren. Lidé by tam nyní přišli do zbořeniště," vysvětlil starosta města Ondřej Veselý.

V případě lávky pro pěší mezi Václavským předměstím a Hradištěm radní zvažovali dva typy konstrukce – ocelovou příhradovinu (lávka na městský ostrov) nebo železobeton (lávka na Portyči). „Shodli jsme se na tom, že do Písku se více hodí ocelová konstrukce," konstatoval starosta. Na čem se však radní neshodli, bylo umístění lávky. Ve hře jsou dvě varianty. Buď by se přecházelo nad plovárnou U Václava a restaurací U Smetáka nebo u bývalé ubytovny a dopravního hřiště. „Rozhodnutí necháme na urbanistické komisi města. Pokud by ani tam nepanovala shoda, bude to na projektantovi," dodal Ondřej Veselý.

Lávka U Smetáka by vyšla na 16 až 21 milionů korun, u ubytovny na 25 až 28 milionů korun. Stavět by město mohlo už v příští roce.