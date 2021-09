"V této fázi potřebujeme vědět, kolik lidí je připraveno k aktivnímu, v budoucnu možná trošku organizovanějšímu odporu. Volbami to nekončí a počítáme s tím, že politici budou podstatně drzejší a my bude připraveni aktivně se bránit jejich zvůli," oznámil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.