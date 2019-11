Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku ztratil dlouholetého člena.

Ladislav Žák, člen Prácheňské scény v Písku. | Foto: Archiv Prácheňské scény

Ladislav Žák (69) zemřel náhle ve spánkuv pondělí 28. října. „Ještěv pátek 25. října jsme spolu hráli představení Manželství na druhou v zámeckém divadle v Týně nad Vltavou, kde hrál roli Brikota,“ uvedl za Prácheňskou scénu Tomáš Jiřík. Dodal, že když se s nimi po představení loučil, nikoho by nenapadlo, že je to naposledy. „Byl to skvělý komediální herec, muzikant, renesanční člověk a nezkazil žádnou legraci. Především to byl kamarád,“ dodal Tomáš Jiřík.