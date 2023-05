Labutí rodina se vydala na riskantní výlet, do bezpečí jim pomáhali hasiči

Na pěší výlet do vesnice Mláka se v pátek 19. května vydal pár labutí s deseti mláďaty. Moc nechybělo a skončily by pod koly aut na hlavním tahu z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce.

Výprava labutího páru s deseti potomky mohla skončit hodně špatně. Do bezpečí opeřencům pomohli obyvatelé Mláky, pracovníci záchranné stanice a hasiči. | Foto: Třeboňská záchranná stanice pro volně žijící živočichy