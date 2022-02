Kvilda v obležení: Pohoda, sluníčko a sněhové závěje

Jako první se parta nadšenců pustila do úklidu objektu, který ještě donedávna obývali bezdomovci. V sobotu se vyčasilo, a tak se pustili do úklidu pozemků okolí hlavní budovy. „Město nám poskytlo kontejnery na odpad, zatím jsme naplnili dva,“ dodává. Všechno chtějí zvládnout vlastními silami. Čistí okolní pozemky od nepořádku i náletů, oplotí a umístí upozornění, že tam se tam takové aktivity provozují. „Uklízíme a věci, které by mohly být nebezpečné, odstraňujeme. Nájemné i všechny další náklady jdou z naší kapsy. Airsoft má přísná pravidla, a ty musíme dodržet a lokalitu zabezpečit,“ vysvětluje Jan Nechvátal. s tím, že chtějí částečně odkrýt původní chodníčky lázeňské kolonády. „Musíme je najít podle historických fotek, abychom měli kolem domu také cestu,“ dodává Jan Nechvátal. Do míst, která by mohla být nebezpečná pro kynology nebo pro hráče airsoftu, zakáží vstup úplně.

Nápad spojit hráče airsoftu a psovody vzešel náhodou. Oba týmy totiž hledaly nějaké místo, kde by mohly trénovat. „Spojení přinese i výjimečnou spolupráci. Hráči airsoftu si v domě mohou cvičit taktiku a psovodi zase likvidaci výtržností v interiéru,“ dávají příklad a ujišťují, že na jednotlivém užívání prostoru obou týmů areálu se umějí domluvit. Další spolupráce vznikne i s prachatickým Českým červeným křížem. S ředitelkou Zuzanou Pelikánovou už jsou v kontaktu. Plánují tak akce pro veřejnost i osvojení základů branné výchovy pro děti.

Airsoft je v současné době rozšířený sport k prachatickému týmu, který zatím čítá patnáct členů, se může připojit každý. Jan Nechvátal plánuje akce nejen pro prachatické, ale i pro ostatní týmy v republice. Kynologové zase časem nabídnou majitelům psů možnost, aby se mezi ostatními naučili pohybovat v prostředí mimo domov, město či klasické cvičiště. „I my nabídneme akce pro pejskaře, pomůžeme se socializací štěňat,“ doplňuje kynolog Jan Maun.

Areál na Lázních sv. Markéty je podle zástupců obou týmů výjimečné místo, kterých je v republice minimum. „Většinou je k dispozici jen budova, nebo jen lesík. Tenhle areál je ideální kombinace obojího a navíc mimo město,“ vysvětlují, proč se jim prostor líbí. Současně dodávají, že pozemek byl a je soukromý.