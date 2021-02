Právě kvůli kontrolám se tvoří od rána dlouhá kolona na jihočeském hraničním přechodu s Německem ve Strážném. "Na Strážném je to masakr," podobné komentáře se od rána objevují i na sociálních sítích.

To může potvrdit i redaktorka Jihočeského deníku Jana Vandlíčková, která stála v koloně dlouhé přes tři kilometry a za hodinu popojela o pár desítek metrů. Před 9. hodinou se dostala do kolony a až kolem půl jedenácté dojela k hranicím, respektive k freeshopu. "Posádky osobních aut absolvují zevrubné kontroly. Lustrací procházejí všechny jejich osobní doklady, registrace a potvrzení od zaměstnavatelů. Téměř všechna osobní auta se vracejí zpět. Je to hodně o štěstí, kdo projede. Jedna kontrola trvá nejméně desert minut. Jediný, kdo pokračuje jsou kamiony," popisuje redaktorka z přechodu ve Strážném.

Hranice mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody.

Výjimku z opatření mají také někteří pendleři. Na základě celoněmeckého nařízení dostali původně výjimku jen zdravotníci. Sasko rozhodlo, že vlastním zemským nařízením na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Bavorsko se rozhodlo pro volnější přístup s tím, že budou moci dojíždět všichni pendleři, které zaměstnavatel označí za nezbytné. Od středy má Německo umožnit denní dojíždění za prací všem důležitým profesím.

Poslední úpravy výjimek vydalo federální ministerstvo Bavorska v neděli večer, Do 17. února by měli pouštět všechny pendlery, kteří mají potvrzení o zaměstnání a negativní testy na covid. To se ale neděje. Podle předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové vracejí i auta, která mají vše v pořádku. Poslední úpravy výjimek vydalo federální ministerstvo Bavorska v neděli večer. Do 17. února by měli pouštět všechny pendlery, kteří mají potvrzení o zaměstnání a negativní testy na covid. To se ale neděje. Podle předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové vracejí i auta, která mají vše v pořádku. "Z úterý na středu budou vypisovat přesné předpoklady, kdo je kritická infrastruktura. Koho do Německa mohou pustit a koho ne. Ani podle dosud posledního nařízení nemohou pouštět všechny, protože je tam psáno kritická infrastruktura. Ale není tam psáno, že mohou jezdit všichni," říká předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.

A co se týče pendlerů, kteří se kvůli optařením přestěhovali za prací do Německa, je jich podle Zuzany Vintrové tak odhadem polovina. "Padesát procent jich zůstalo doma," uvedla.

Do úterního večera by si měli němečtí zaměstnavatelé vyřídit doklad na okresním úřadu ve svém okrese, že zaměstnanec je pro chod firmy nezbytně nutný. A s tímto dokladem, negativním testem a registrací by měli projíždět i zaměstnanci kritické infrastruktury a dalších odvětví.

"Pracuji v kovovýrobě. Ráno mé kolegy pustili. Nemají tu registraci, ale mají od firmy papír, že mohou pracovat, který dostali od šéfa v neděli večer. A my teď čekáme, jestli pustí i nás, ale zatím všechny vrací," uvedl jeden z čekajících pendlerů v koloně na Strážné.

Ani dostat se na test není jednoduché. "Jeden kamion dopoledne zablokoval jízdní pruh a ani když kolem jezdí policisté, nedonutí ho, aby se zařadil do pravého pruhu, aby mohla osobní auta projíždět. Jsou zde pendleři, kteří pojedou večer na noční, tak se chtěli nechat otestovat a ani nemají šanci, protože se tam prostě nedostanou," komentuje z místa redaktorka Deníku.

Kolona vozidel se v pondělí ráno vytvořila také od česko-rakouské hranice v Dolním Dvořišti. „Ano, zaznamenali jsme na silnici E55 kolonu, v níž bylo množství kamionů, do půl deváté. Pak skončila a silnice je zase čistá,“ sdělil starosta Dolního Dvořiště Ivan Kůta. „Prý byla dlouhá až k Nažidlům. Takto to vypadá každé pondělí zřejmě kvůli kontrolám pendlerů. Ale půl devátou vždy končí. Kolona naštěstí vede kolem Dvořiště, do obce nám nezasahuje, jenom tudy projíždějí pendleři, kteří tu případně chvíli čekají.“