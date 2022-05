Není to nic těžkého. „Stačí koupit obyčejnou betonovací nebo sádrovací směs a rozmíchat ji v nějaké větší nádobě. Musí to být taková kaše jako pro dítě. Do té pak namočíte větší kus látky, využít lze staré prostěradlo, deku, cíchu či ručník. Poslouží i šaty, mikina nebo tričko,“ vysvětlil.

Dobré je si předtím na namočený materiál připravit improvizovanou formu, jakousi figurínu nebo rám, který vám ulehčí práci. „Po pověšení lze postavu dotvarovat podle svých představ. Většinou materiál ztuhne do druhého dne, pak postavu můžete doladit ještě další vrstvou směsi, pokud si přejete, aby měla socha větší tloušťku. Vnitřní konstrukci nakonec vyndáte,“ popsal.

Inspiraci lze podle jihočeského kutila najít kdekoliv na internetu. „Stačí se podívat na Google či Youtube, na závěr už stačí koupit jen nějaké doplňky,“ dodal.

A tak vznikly všechny tři tajemné postavy na jeho pozemku, jedna má lucernu a lebku, další dvě drží v rukou růže. „Sochy můžete také po ztvrdnutí různě barvit,“ uzavřel dalším tipem na následnou úpravu.

Zde najdete návod na výrobu soch:

Zdroj: Youtube