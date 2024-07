V úterý 16. července přijede do Písku mezinárodní porota soutěže Entente Florale Europe, volně přeloženo jako Evropská kvetoucí sídla, ve které město spolu s obcí Chorušice reprezentuje Českou republiku.

Hodnotit nebude porota jen úroveň květinové výzdoby, ale i zeleň jako takovou, čistotu města, využívání moderních technologií v oblasti životního prostředí, environmentální vzdělávání nebo zapojení veřejnosti. O některou z cen se Písek utká například s německým Höxterem, irským Carlow či maďarským Debrecínem.

„Pravidla hodnocení jsou poměrně striktní. Je dáno deset oblastí, které šestičlenná porota hodnotí, a na svou práci má šest hodin, ani o minutu více. Vzhledem k tomu, že Písek má co prezentovat, bylo poměrně obtížné poskládat program tak, aby porotci viděli co nejvíc a vešli jsme se do časového limitu,“ řekl Ondřej Kofroň z odboru životního prostředí, který účast města v soutěži zaštiťuje.

Porotci se setkají s vedením města, projdou se centrem Písku, zamíří ke květnatému pásu u Domovinky, navštíví lokalitu kolem Tří rybníků, kde pro ně bude připravena ukázka kosení trávy a budou se zde moci podívat na odlovené raky říční, které město ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod JČU navrací do vod Přírodního parku Písecké hory. „Seznámíme je také s luštírnou šišek, kterou využívají Lesy města Písku, s provozem kompostárny, ale třeba i s komunitní zahradou na Hradišti nebo s možnou proměnou areálu dopravního hřiště,“ přiblížil Ondřej Kofroň program, který město pro porotu připravilo.

Soutěž Entente Florale Europe vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975 a iniciovaly ho dvě květinové velmoci – Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl tedy kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí, a pořádek a čistotu v sídlech. Postupem času se hodnocené oblasti rozšiřovaly o propagaci zajištění a rozvoje příznivého životního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný společenský, kulturní a ekonomický život.

V současnosti je do soutěže zapojeno dvanáct evropských zemí, každou může reprezentovat jen jedno město a jedna obec. Čeští zástupci v uplynulých ročnících zabodovali, zlatou medaili získaly například obce Dobrochov, Poříčí u Litomyšle, mezi městy uspělo například Brno.

Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Petra Měšťanová