Na nové květinové záhony a liliové louky se mohou letos těšit obyvatelé i návštěvníci Písku. Město rozšířilo květinovou výsadbu a snaží se motivovat také k výzdobě oken či předzahrádek. Lidé mohou soutěžit o tu nejhezčí.

Květinová výsadba v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

První novinkou, kterou městští zahradníci vysazovali už loni na podzim, je již nakvétající stuha složená z různých druhů narcisů v trávníku ve Svatotrojické ulici. V druhé polovině března založili nový trvalkový záhon na parkovišti u nemocnice a v dubnu se pustí do strojové výsadby liliových luk o rozloze 150 metrů čtverečních.

Skladbu květinových výsadeb v jednotlivých lokalitách plánují městští zahradníci zhruba s ročním předstihem ve spolupráci s odborem životního prostředí a koordinátorem městské zeleně Ondřejem Kofroněm. Jak uvedla Lenka Gareisová z Městských služeb Písek, již na podzim vysadili zahradníci na Velkém náměstí směs tulipánů žlutooranžové barvy s modřenci s názvem Magnificient duo, ke které dosadili lem bílých drobnokvětých macešek. „V Palackého sadech před zimou vysázeli cibuloviny směsi Darling Display, které dominují bíle a vínově červené tulipány, a také je olemovali bílými drobnokvětými maceškami," vyjmenovala Lenka Gareisová s tím, že tulipány, které zdobily centrum a park vloni, rozzáří záhony v Nádražní ulici a u úřadu práce.

V dubnu zahradníky čeká strojová výsadba liliových luk. Nově květy lilií ozdobí Hradišťskou ulici. „V blízkosti kostela Narození Panny Marie a na nábřeží pod hradem pak liliovou louku obnovíme. Tentokrát použijeme směs nazvanou Dynamic Summer s řadou barev, v nichž je žlutá, oranžová a červená prosvícená růžovými a bílými akcenty. Lilie pak dosejeme letničkami směsi Soprano,“ prozradila Lenka Gareisová.

Počátkem léta se pak opět v centru města objeví květinové pyramidy. Menší budou osázeny spíše rostlinami s ozdobnými listy. Velkým pyramidám před radnicí, stejně jako květinovým závěsům na lampách veřejného osvětlení, budou dominovat surfinie v bílém a tmavě červeném provedení.

Zhruba v polovině května zahradníci kompletně obmění záhony s jarními cibulovinami. Nahradí je letničkami převážně v tónech fialové a červené, které doplní bílá. Velké náměstí pak bude zářit žlutými květy třapatek a červenými květy jiřin a šalvějí šarlatových, které doplní červená okrasná kopřiva, bíle kvetoucí surfinie a tabák okrasný. Letničky budou zdobit veřejná prostranství až do pozdních podzimních měsíců. „Ve městě najdeme i řadu záhonů s trvalkami, které jsou díky svým proměnám v jednotlivých obdobích velmi atraktivní,“ poznamenala Lenka Gareisová a doplnila, že většinu sadbového materiálu ve městě vysazovaných květin si dopěstují zahradnice v zásobní zahradě Městských služeb Písek.

Aby Písek motivoval také své obyvatele k atraktivnímu zahradnickému umění, vyhlašuje odbor životního prostředí soutěž o nejhezčí jarní květinovou výsadbu. Máte za oknem, u vchodu do domu či provozovny truhlíky s krásně kvetoucími jarními květinami, nebo lidé obdivují jarní květiny na vaší předzahrádce? Pak neváhejte a přihlaste se do soutěže, říká mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Stačí kvetoucí nádheru vyfotit a poslat do 14. dubna na e-mail pr@mupisek.cz. Fotografie zveřejníme na oficiálním facebookovém profilu města Písek," poznamenala. O tom, čí výsadba je nejkrásnější, rozhodnou lidé přidělováním lajků pod jednotlivými fotografiemi. Hlasování proběhne od 16. do 23. dubna.

První tři květinové výsadby s největším počtem lajků, respektive jejich majitelé, získají zajímavé ceny od města Písek a Městských služeb Písek. Soutěž se koná v rámci účasti města Písek v mezinárodní soutěži kvetoucích sídel Entente Florale Europe. Podrobnější informace o soutěži najdete na webu města Písku.