Čimelice - Ve středu 21. srpna začal v areálu čimelického zahradnictví 33. ročník vyhlášené výstavy květin. Směřovaly na ni proudy lidí, které přilákaly originální květinové expozice doplněné výtvarnými díly, především obrazy a keramikou. Mnozí si také z výstavy odnášeli nové rostlinné přírůstky či dekorace do svých zahrádek a domovů.

Ve středu odpoledne začala také výstava drobného zvířectva místních chovatelů u základní školy. U sportovní haly připravila doprovodný program ke květinové výstavě obec. Výstavu je možné navštívit až do neděle vždy od 8 hodin. V pátek a v sobotu je otevřená do 18 hodina v neděli do 17 hodin.