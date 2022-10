Kuriózní nehody na jihu Čech: Podívejte se, co se na silnicích může stát

Navigace je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak by se dalo parafrázovat jedno známé přísloví. O jeho pravdivosti se tento týden přesvědčil řidič kamionu z Českobudějovicka, který se na Tachovsku dostal do prekérní situace. Skončil na lávce na lesní cestě přes Mži v lese pár kilometrů od cíle. A nešlo to dopředu, ani dozadu. Není však jediný, kdo s autem skončil v nějaké pozici, u které se člověk ptá, jak se tam vlastně mohl dostat. Podívejte se na kuriózní nehody na jihu Čech, kdy vozidlo narazilo do zdi, skončilo v prodejně, zadrhlo se pod mostem či se z něho stala "ponorka".

Z vyprošťování kamionu z mostu přes Mži i osady Ústí na Tachovsku. | Foto: Deník/Antonín Hříbal