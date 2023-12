Patří poutě a cirkusy do města během významných kulturních akcí? Touto otázkou se zabývali písečtí radní na svém čtvrtečním jednání a na rozdíl od kulturní komise se přiklonili k závěru, že ano.

Radní pro kulturu Robin Mikušiak předložil materiál týkající se zákazu pronájmu placu na Výstavišti pro pouťové atrakce a cirkusy během vybraných kulturních akcí. Patří mezi ně městská slavnost Dotkni se Písku, Pískoviště, Cool v plotě, Mezinárodní folklorní festival, Neobyčejný festival loutkových divadel, Gastrofestival a slavnosti piva Písek a Duhové divadlo. Ačkoli kulturní komise myšlenku podpořila, radní se s ní neztotožnili.

Zákaz poutí by se týkal jen termínů akcí, jejichž pořadatelé si to přejí, vysvětlil Robin Mikušiak, který je mimo jiné jedním z nich. „Zase tolik akcí se v Písku nekoná a vnímám to tak, že na deset dnů v roce jsme se mohli bez poutí obejít," míní radní, který hlasoval pro zákaz jako jediný. „Mrzí mě to, ale to je demokracie. Určitě nebudu nikoho přesvědčovat, ale zároveň se myšlenky do budoucna nevzdávám," poznamenal s tím, že město by mělo primárně chránit písecké pořadatele kulturních akcí a prostředky do nich z grantu vložené.

Pro zrušení lunaparků je podle něj několik důvodů. „Jednak často ruší průběh akce hlasitou hudbou, jednak to příliš nekooperuje s událostí jako takovou. Pořadatelé něco připraví, mají s tím práci a pak přijede pouť a je takovým parazitem dané akce," shrnul Robin Mikušiak s tím, že v neposlední řadě jde i o peníze, které pak lidé utratí na pouti místo, aby dali vydělat stánkařům, kteří si platí pronájem na kulturní akci.

Například při konání Pískoviště, jehož program se odehrává i v okolí Sladovny ze strany od řeky Otavy, pouť v minulých letech byla rušivým elementem. Jelikož Výstaviště a Sladovnou odděluje pouze řeka, hluk z atrakcí byl velký, jak potvrdil za Sladovnu provozní ředitel Petr Brůha. „Kromě toho se k sobě program Pískoviště a pouťové atrakce úplně nehodí. Daleko lépe zapadlo například loňské obří pískoviště na Výstavišti," doplnil.

Podle starosty Michala Čapka by nebylo dobré poutě zakazovat. „Je to můj názor a shodli jsme se na tom nakonec všichni. Pouť vnímám spíš jako doplnění programu dané akce, například pro děti je to možná zastávka. Snad to pořadatelé pochopí a neodradí je to od dalšího pořádání," referoval o rozhodnutí rady města starosta.

Poutě a cirkusy se tak dál mohou konat v podstatě kdykoli na vymezené ploše na Výstavišti, kterou jim pronajímá Centrum kultury města Písku.