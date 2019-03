Kovářov – Několik let plánovaná rekonstrukce kulturního domu v Kovářově už má svůj projekt. Rozdělená je do dvou etap.

Celkové náklady na uskutečnění první etapy, která by mohla začít letos, se podle rozpočtu předpokládají ve výši 14 milionů korun. Obec má proto podanou žádosto dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, která by mohla činit až 9,5 milionu korun. „V první etapě je plánovaná přístavba nad garážemi, které využívají hasiči. Nahoře by měly vzniknout kanceláře pro společnost Služby obce, dvě klubovny a nad vestibulem jedna společenská místnost pro spolky na nacvičování představení nebo vystoupení. To Kovářov zatím nemá,“ uvedla místostarostka obce Štěpánka Rybníčková. Služby obce by pak měly k dispozici i přízemní prostory s garážemi, kde by mohli její zaměstnanci opravovat i traktory.

Přístavba vyřeší zatékání do vestibulu a zčásti zateplí stávající budovu kulturního domu, protože místo oken bude zeď. „Vstupní prostor do kulturního domu bude také opravený a chystá se i vyřešení bezbariérového přístupu výtahem umístěným uprostřed schodiště,“ upřesnila Štěpánka Rybníčková. Další změna bude v chodbě v prvním patře, kde se zabrání únikům tepla.

Místo baru vznikne šatna. Sál a přilehlé prostory včetně střechy se budou řešit až ve druhé etapě, na kterou zatím není zpracovaná projektová dokumentace.

Jednou podmínkou realizace první etapy je získání dotace. Druhou je postavení nové hasičské zbrojnice.

Hasiči mají své zázemí ve stávajících garážích, které budou po přístavbě využívat Služby obce. „Máme hotový projekt na stavbu nové hasičské zbrojnice za farou a budeme žádat o dotaci. Rádi bychom ji postavili letos, aby měli hasiči své zázemí, školicí prostor a sklad na oblečení a vybavení včetně toalet a sprchy,“ vysvětlila Štěpánka Rybníčková. Loni s žádostí o dotaci na stavbu zbrojnice na Ministerstvu vnitra obec neuspěla, proto to bude zkoušet znovu.

O co se jedná

Kulturní dům v Kovářově byl postavený v šedesátých letech. Otevřený byl v roce 1969. Od té doby se s ním téměř nic nedělalo.

V roce 2004 obec nechala opravit interiér restaurace.