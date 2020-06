Osmnáct projektů je v současné době přihlášeno do participativního rozpočtu v Písku. Rozhodovat o nich může zatím 155 obyvatel města s ověřenou totožností. Ve čtvrtek v podvečer se autoři ucházející se o celkem pět milionů korun z rozpočtu města sešli v knihovně, aby své nápady představili veřejnosti.

Jako první vystoupil Radim Maňák, který začátkem února přihlásil vůbec první projekt, a to discgolfové hřiště. „Písek je poslední okresní město na jihu Čech, které ještě nemá discgolfové hřiště,“ zmínil Radim Maňák, který se o prosazení tohoto sportu v Písku snaží už delší dobu. Potřebné hlasy pro postup do dalšího kola už má, debata zřejmě ještě bude kolem umístění hřiště.

Jan Roleník představil krytá stání na kola, která navrhuje s tím, že by je mohli vyrábět učni píseckého učiliště. Podle místostarostky Písku Petry Trambové je cyklistická doprava jedna z priorit města. Stání či boxy na kola jsou v plánu jako součást revitalizace centra. „Mezi přihlášenými máme dva projekty, které se shodují se záměrem města, a tak se může stát, že je přesuneme z participativního rozpočtu do investičních akcí města,“ vysvětlila místostarostka, která je zároveň koordinátorkou projektu.

Karel Petro přiblížil projekt podaný za skupinu kolem divadelního spolku Šemík. Jedná se o vybudování cesty mezi Hradištěm a Putimí včetně vysázení stromů. Spolek už na úpravách krajiny pracuje ve spolupráci s městem a průběžně vysazuje ovocné stromy.

Obyvatelé Hradiště bojují o podporu komunitní zahrady a jedlého lesa na hradišťské návsi. Na pozemku už začali pracovat vlastními silami. „Uklidili jsme ho, posekali, vyčistili od klestí a teď se nám podařilo získat dotaci od Nadace Via, díky které vyčistíme ruční pumpu, pořídíme nějaké nářadí nebo vyvýšené záhony,“ nastínila za Hradišťáky Jiřina Konvičková. V lokalitě je podle jejích slov velký zájem o setkávání. „Začínali jsme asi v deseti lidech, dnes už je nás kolem třiceti,“ podotkla.

Svůj projekt představili také František Machač, který chce opravit kamenný most přes Mehelnický potok v Semicích, nebo Petr Koblic, který navrhuje vybudování pumptrackové dráhy v areálu bývalých Žižkových kasáren. Měla by být nesrovnatelně větší, než dráha nedávno vybudovaná na Jiráskově nábřeží. „Když se tam sejde pět dětí, už si překáží. Tady by to bylo třeba pro třicet dětí,“ nastínil.

Kateřina Sušická by chtěla koše a lavičky podél Otavy od Ostrova k železničnímu mostu. Podle Petry Trambové tam odpadkové koše byly, ale vždycky skončily v řece. „Budeme se tím určitě zabývat. Varianta by byla i umístit tam jeden podzemní kontejner,“ zmínila.

Převážná většina všech přihlášených projektů už získala potřebnou podporu lidí k postupu do užšího výběru. Návrhy je možné podávat ještě do poloviny srpna a podpořit je hlasováním půjde do konce srpna. Poté příslušné odbory městského úřadu vyhodnotí proveditelnost podpořených návrhů, a to do 30. září. Proveditelné projekty postoupí k závěrečnému hlasování, které se uskuteční od 1. října do 15. listopadu. Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v prosinci a v příštím roce se budou realizovat.