Krumlovský tekutý karamel od Vaška slaví ve světě úspěch. Před nedávnem v Japonsku.Zdroj: archiv rodina KalkušovaČeskokrumlovský karamel od Vaška byl totiž jedním z produktů, které před nedávnem reprezentovaly Českou republiku na výstavě Foodex Japan v Tokiu ve stánku Ministerstva zemědělství ČR. Kalkušovi tam svůj karamel poslali v originálních dárkových krabičkách s motivy Českého Krumlova.

Příběh, kterak se českokrumlovský karamel do Tokia dostal, se začal odvíjet před dvěma roky. „V Japonsku se po našem karamelu začal shánět jeden z japonských turistů, který navštívil Český Krumlov a karamel si odtud dovezl,“ vyprávěl Václav Kalkuš. „A protože ho v Japonsku nemohl sehnat, obrátil se na českou ambasádu, ta na české ministerstvo zemědělství, a tam nás už znají. Loni si pro ministerstvo objednali 400 krabiček s karamelem a rozeslali je do celého světa. A pozvali nás i s karamelem na výstavu do Tokia.“ Ovšem vzhledem k pandemii koronaviru se výstava uskutečnila až letos, pouze za přítomnosti ambasád, kdy stánky s produkty obsluhovaly tamní pracovnice. „Smyslem naší prezentace bylo najít dovozce našeho karamelu do Japonska, kde je po něm poptávka,“ doplnil Václav Kalkuš.

V krumlovské karamelovně vznikají neustále karamely nové. K mání jsou karamely sladké, voňavé, kořeněné, slané, ale i přiměřeně či více pálivé s rozmarýnem, neboť obsahují chilli papričku. Využít je můžete při vaření na mnoho způsobů. Existují například i karamely borůvkový, smrkový, medový, višňový či vanilkový. Novinkou jsou ořechy v karamelu. „A letošní novinkou budou karamel jahodový a se slanou mandlí,“ dodal Václav Kalkuš.

Kalkušovi se ale snaží svým karamelem také pomáhat. Nyní například přispěli do sbírky města pro zaměstnance krumlovské nemocnice borůvkovými jamy. „Ty jsou ale jenom ukázkou, že tekutý karamel je možné použít do jamů místo cukru,“ podotkla Irena Kalkušová.