Konání sportovní akce si vyžádá uzavírku třídy Míru v úseku mezi ulicemi Vyšenská a T. G. Masaryka, která bude trvat 21. srpna od 7 do 18 hodin. Objízdná trasa pro veřejný provoz i městskou hromadnou dopravu bude vedena ulicemi Na Svahu a Pod Kamenem.

Organizátoři očekávají v seznamu přihlášených do jihočeského podniku Poháru ČR ve slalomu minikár až 80 účastníků z tuzemska i zahraničí. Rozděleni budou do pěti kategorií od 4 let až po dospělé. Na všechny čeká trať dlouhá 390 metrů s klesáním 29 metrů a startem před bývalým hotelem Vyšehrad. "Registrace závodníků je možná ještě v neděli ráno na administrativní přejímce," uvedl šéf závodu Pavel Kacerovský. Pořadatelem akce je ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, organizátor mezinárodní automobilové soutěže Rallye Český Krumlov. Konání podpořilo i město Český Krumlov, včetně osobní záštity od místostarosty Martina Háka.

Datum konání: 21. 8. 2022

Závod je vypsán pro kategorie: M1, M2, M3, M4 a M5

Délka tratě: 390 metrů

Minimální šířka: 5 metrů

Spád tratě: 29 metrů

Počet zatáček: 2x levá, 2x pravá