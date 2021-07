V Jihočeském kraji probíhá od tohoto týdne kroužkování malých čápů. Ornitologové objíždějí hnízda v kraji a monitorují počty čápat. Každé z nich pak dostane svůj identifikační kroužek. Čápi se v Česku kroužkují od roku 1936.

Kroužkování čápat v Dobevi na Písecku. | Foto: Deník/Jana Urbanová

„Na základě kroužkování se zjišťuje, kolika let se čápi dožívají, kam až létají na zimu, jaké jsou populační vazby mezi jednotlivými páry a jedinci. Je to metoda, která se používá po celém světě,“ vysvětluje odborník na brodivé ptáky Stanislav Chvapil a dodává, že všechny kroužky nejsou stejné. „Každý kroužek má určitá písmena a čísla. My dáváme kroužky plastové německé výroby, jsou velmi trvanlivé.“