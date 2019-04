Akce je rozdělena na šest etap, které zaberou šest až osm víkendů. Chystá ji Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Podle Tomáše Voráčka, vedoucího budějovického provozního úseku ŘSD, bude ale komunikace i při hlavních pracích s omezením průjezdná.

"Teď je akce v soutěži," říká Tomáš Voráček. Pokud nenastanou komplikace ve výběrovém řízení, mohla by se koncem května podepisovat smlouva. "Na začátku června bychom chtěli akci spustit," naznačuje pracovník ŘSD, kdy by mohla začít dopravní omezení.

Práce budou probíhat pouze o víkendech, kdy v pátek ve večerních hodinách a dále přes noc bude probíhat frézování starých asfaltových vrstev a v sobotu od rána až do nedělních odpoledních hodin budou probíhat ostatní práce včetně pokládky nových asfaltových vrstev.

V pracovních dnech bude provoz obnoven v celém jízdním profilu. Pro řidiče to bude znamenat to, že místo vodorovného značení, bude navádění do jízdních pruhů zajištěno dopravním značení a dopravním vodícím systémem Klemmfix..

Práce jsou rozděleny na šest etap, na začátku bude celý úsek ulice Na Dlouhé louce od křižovatky u Kaflandu přes křížení s Husovou třídou přibližně až na úroveň Lannovy loděnice zfrézován do hloubky pět centimetrů. Při jednotlivých etapách se pak půjde na kratších úsecích ještě o 17 centimetrů hlouběji. Za víkend vždy chtějí silničáři ihned položit nové vrstvy komunikace tak, že nově položené vrstvy budou provedeny na stávající niveletu, až na posledních pět centimetrů. Ty se mají po celé délce dodělávat najednou, aby nevznikaly zbytečné přechodové spáry.

"S omezením bude silnice vždy obousměrně průjezdná. Bude snaha co nejméně omezovat přilehlé výjezdy" říká Tomáš Voráček a dodává, že právě kvůli průjezdnosti jsou práce rozděleny na šest etap. Město ani policie totiž nechtěly úplnou uzavírku klíčové komunikace, kudy denně projede několik desítek tisíc vozidel. Vždy bude zajištěn obousměrný provoz, byť třeba jen v jednom pruhu. "Taková je naše vize," dodává k plánované akci Tomáš Voráček a připomíná, že podobně byla organizována i nedávná rekonstrukce komunikace poblíž hřbitova sv. Otýlie a s úspěchem.

V křižovatce ulic Na Dlouhé louce a Husovy třídy jsou už delší dobu značné deformace, především vyjeté hluboké koleje, které začaly ohrožovat i bezpečnost provozu. Podle celostátního sčítání dopravy, kterou zajišťuje ŘSD, při němž je zjišťována intenzita motorových vozidel a motocyklů na silniční síti České republiky, byl tento úsek silnice I/3 vyhodnocen jako nejfrekventovanější ve městě. A vždy když velké kamiony dobržďují nebo se rozjíždějí, působí na komunikaci extrémní síly. Do asfaltových vrstev by se proto nyní měla mísit aramidová vlákna, která by měla zajistit zvýšenou odolnost těchto vrstev proti trvalým deformacím. Speciální ohnivzdorná syntetická hmota, jejíž varianty se používají třeba v leteckém průmyslu nebo k výrobě neprůstřelných vest, má zpevnit pokládané asfalty. Rekonstrukci křižovatky to ovšem také prodraží. Odhadované náklady jsou necelých dvacet milionů korun. Většinu zaplatí ŘSD. Přibližně dva miliony by ale měl stát nový systém řízení křižovatky, který bude hradit město. Jde o součást postupného zavedení nového systému videodetekce, kdy klíčové křižovatky v Budějovicích budou řízeny s pomocí kamer a nikoliv smyček v asfaltu jako dosud. Mělo by to podpořit plynulost dopravy přímo na místě a zároveň se budou informace odesílat do chystaného nového centra řízení provozu. To bude na aktuální situaci reagovat i na navazujících křižovatkách, případně jinde ve městě.

Řidiči by měli už po ukončení prací ocenit nejen nový povrch, ale především snahu o větší průjezdnost, kdy bude přidán ještě jeden odbočovací pruh ve směru od Českého Krumlova na sídliště Máj. Jak říká Tomáš Voráček, šířka komunikace dovoluje, aby se k těm dosavadním, po jejich mírném zúžení při respektování norem, tento další pruh vešel. "Více času pak bude i na průjezd od Prahy směrem na Lipno," doplňuje další z přínosů rekonstrukce křižovatky Tomáš Voráček.

Do budoucna se uvažuje o ještě větší dopravní změně u Dlouhého mostu. Mohly by zde přibýt přímé odbočovací pruhy vedené do sousedních ramen křižovatky mimo semafory, podobně jako je tomu v křižovatce Lidické třídy a Mánesovy ulice. Znamenalo by to další zrychlení průjezdu. O projektu spolu jednají město, kraj a ŘSD. Město pak ještě navíc chystá lávku pro pěší a cyklisty nad čtyřpruhovou výpadovkou na Český Krumlov. Vedla by od velkého parkoviště naproti výstavišti k Dlouhému mostu. Podle Michala Šrama z útvaru hlavního architekta na magistrátu je zatím zpracovaná studie lávky. Už delší dobu se ale jedná o výkupu potřebných pozemků. Realizace takové proměny křižovatky je ale na programu nejdříve za dva, tři roky.