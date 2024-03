Zvíkovské Podhradí - Velká křižovatka silnic II/121 a II/138 u Zvíkovského Podhradí by se mohla v budoucnu dočkat přestavby na kruhový objezd. Vypracování projektové dokumentace řeší obec spolu s krajským úřadem.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Místní bojují za lepší řešení nepřehledné křižovatky už mnoho let. „Usilovalo se o to už za bývalého starosty. Já si velice vážím vstřícnosti ze strany krajského úřadu," poznamenal starosta Zvíkovského Podhradí Josef Bárta. Obec se má podle jeho slov podílet na nákladech například vybudováním přilehlých chodníků a podobně. Silnice je nicméně krajská, hlavní slovo tedy bude mít kraj.

Křižovatka je podle starosty nepřehledná a nebezpečná. Problém je, že dvě křížící se silnice nejsou na sebe kolmé. „Mnozí řidiči si špatně najíždějí, což vede k nebezpečným situacím. I když tady kraj nechá co rok namalovat nové čáry, vždycky za nějakou dobu zmizí," míní starosta. Především při vyjíždění od Zvíkovského Podhradí je výhled do křižovatky špatný. „Jezdím tudy denně a upřímně se divím, že tady není daleko víc nehod. Když už se něco stane, je to většinou vážné. Po hlavním tahu jezdí řidiči dost rychle," popisuje situaci.

Křižovatka u Zvíkovského Podhradí by se mohla změnit na kruhový objezd.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Lokalita je vytížená především přes sezonu, kdy je i v křižovatce velký provoz. Zastupitelstvo Zvíkovského Podhradí schválilo spolupráci s krajským úřadem na přípravě kruhového objezdu. „Pokud to schválí i rada kraje, čeká nás nutná výměna některých pozemků a následně se může vypsat výběrové řízení na projektanta," uvedl Josef Bárta. Obec počítá s úpravou křižovatky už i v územním plánu.