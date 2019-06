Písek – Pro děti a rodiče se nic nezmění. Školky si zachovají každá svůj program.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Vladimír Matýsek

Křesťanská mateřská škola a 9. mateřská škola v Písku se od 1. září sloučí do jedné. Důvod? Nařízení ministerstva školství. „Podle něj nelze mít dva subjekty v objektu, který je stavebně propojený. To je případ právě zmíněných dvou školek, které jsou propojené koridorem a mají společnou zahradu,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že radní sloučení do jednoho subjektu schválili.