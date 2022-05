U mola B v lipenské Landal marině kotví flotila manželů Andrey a Vladimíra Šámalových. Je to největší flotila na Lipně. Loni jejich společnost Noe´s sailing měla slavit 15 let své existence, ale oslavy zhatila pandemie. Slavnostní návštěvní den se tedy uskutečnil až nyní, na začátku nové sezony. Při něm manželé představili a nechali pokřtít dvě plachetnice, nový přírůstek jejich flotily – lodě Bavaria 32 cruiser a Bavaria 31 cruiser. „Naším cílem je flotilu modernizovat,“ uvedla Andrea Šámalová. „V současnosti je velký zájem o větší lodě s kormidelními koly, proto jsme do nich zainvestovali. Takže s kolem nyní máme tři lodě. V jedné je kapacita pro přespání tak šesti osob.“

Nahlédnout do interiéru lodí stojí za to. Člověk by při pohledu zvenku nevěřil, co vše se do kajuty, kam sestoupíte po schůdkách, vejde. Dva spací prostory, sprcha i toaleta, navigační pracoviště se stolkem, salonek – stůl s posezením, které se také dá rozložit na spaní, a kuchyňka s dřezem, ledničkou i sporákem. „Je to spíš penzion,“ smála se Andrea Šámalová. „Sporák má i troubu, takže si můžete upéct buchtu. V každé lodi nechybí wifi, můžete si pustit televizi.“ Loď jezdí v náklonu a na vodě se houpe, proto jsou poličky vybavené otvory pro bezpečné uložení pití, každá skříňka je opatřena zamačkávacími knoflíky, aby se neotevřela a obsah nevypadl na podlahu. Poličky mají ohrádky, stejně tak sporák, který se navíc naklání podle náklonu lodi a udržuje tak hrnce neustále v rovině. Od navigačního stolku se vše na lodi řídí – puštění vody, sprcha, motor, kotva atd. Tyto plachetnice jsou určené pro zkušenější jachtaře a nyní jsou nejmodernějšími loděmi flotily.

Paní Andreu přivedl k lodím její manžel Vladimír. „Co jsem s Láďou, jezdím na lodích, tedy dvacet let. Láďa si totiž pořídil lodičku, která byla pro studenta vysoké školy docela drahá. Tak si řekl, že ji na týden pronajme a přivydělá si na ten dluh. Zjistili jsme ale, že je o tu loď pořád zájem, všichni si ji chtěli pronajmout. Tak jsme pořídili další loď, kterou jsme si nechali. A tak se to rozjíždělo, lodě přibývaly, až teď máme šest velkých lodí, na které je třeba mít kapitánský průkaz. A devět malých bez kapitánského průkazu.“

Loďku si může půjčit kdokoliv, i když o jachtingu nic neví. „My zájemce zaškolíme, vše potřebné naučíme a pak si mohou sami vyjet,“ ujistila Andrea. „Nepotřebují k tomu kapitánský ani jiný průkaz. Když hrozí na Lipně špatné počasí, tak pronájmy malých lodí rušíme. A když lidi na vodě špatné počasí přesto přepadne, doporučuji stáhnout plachty, držet se kraje a jet na motor. Samozřejmě jsme připraveni v případě potíží vydat se posádce na pomoc.“

Pandemie se zájmu o půjčování lodí nijak nedotkla. „Jenom jsme pořádali méně školení v učebně,“ zavzpomínala Andrea. „Hned jsme se přizpůsobili a začali školit on-line. A na vodě se lidi mohli plavit bez problémů. Začátek sezony sice pandemie o něco posunula do června, ale léto nám to vynahradilo, protože lidé místo do zahraničí jezdili k nám. Sezona tak byla nakonec lepší než v minulých letech.“