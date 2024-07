Lidé s varixy ale nemusejí každé léto protrpět. Chirurgové písecké nemocnice jim nabízejí účinnou a rychlou pomoc v podobě šetrného odstranění křečových žil laserem. „Už několik let ošetřujeme křečové žíly moderním laserem, který působí pouze v žíle, s níž pracujeme. Díky němu je odstranění křečových žil bezbolestné a velmi ohleduplné k tělu pacientů. Ti mohou krátce po zákroku nemocnici opustit,“ uvedl Jaromír Krška, lékař Chirurgického oddělení Nemocnice Písek.

Ošetření varixů laserem se obejde bez jediného stehu. Laserové vlákno se do žíly zavede malým vpichem, poté se spustí laser, který žílu uzavře, a ona se v těle během několika týdnů změní ve vazivový pruh. Pacienti opouštějí nemocnici do několika hodin. Mají doporučeno po 6 týdnů nosit kompresní punčochy, díky nimž se končetiny lépe hojí. K běžným činnostem se vracejí takřka okamžitě.

„Tímto způsobem lze léčit takřka všechny pacienty. V písecké nemocnici nabízíme i klasickou operaci varixů, při které se hlavní povrchová žíla chirurgicky odstraní. To je spojené s delší rekonvalescencí a větší bolestivostí, ostatně jako každý jiný invazívní zákrok,“ řekl primář Chirurgického oddělení Nemocnice Písek David Bunda.

Odstranění varixů laserem není jediným zákrokem, po němž lze do několika hodin nemocnici opustit. Odejít domů krátce po zákroku mohou pacienti ještě například po šetrné operaci kýly, hemoroidů, žlučníku a prsů. Z gynekologických zákroků po hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případného odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, dále po konizaci – odstranění části děložního hrdla, a po zavádění pásek proti inkontinenci.

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. Vedle chirurgie jde o vybrané ortopedické zákroky, například artroskopii, operaci karpálních tunelů nebo nápravu vbočených palců „Krátkodobá péče je trendem a my neustále monitorujeme nejnovější postupy, které následně zavádíme do praxe,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Nemocnice Písek