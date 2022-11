Můžete přiblížit vaše poslání v léčebně, co konkrétně děláte?

Pracuji na detoxu, tzv. oddělení 3D, skrz které přicházejí pacienti do ústavní léčby odbourat své závislosti. Soudem nařízených pacientů u nás máme minimum, většina je zde dobrovolně (odhadem 97 %). 3D znamená detoxikace, diagnostika, stabilizace a rozčlenění. U nás navazujeme první vztahy s pacientem, pomáháme medicínsky odstraňovat návykové látky z těla, zabýváme se prvotními psychoterapeutickými procesy a podobně. Jedná se o strukturovaný odvykací program (v délce trvání 3 až 6 měsíců).

Jak se vyvinuly závislosti v posledních dvou letech? Jaké návykové látky se nejčastěji užívají, jde o kombinace drog a alkoholu, nebo jsou jiné trendy?

Můj subjektivní dojem je, že skladba zůstala dost podobná. Mám osobně pocit, že se zvýraznily problémy s alkoholem, často je to právě alkohol, který lidi přivádí do léčby. Je pravda také, že je spousta uživatelů, kteří mají tzv. polymorfní závislost. To znamená, že užívají více návykových látek z různých skupin. Běžnou je například kombinovaná závislost na pervitinu a THC. Záležitostí posledních měsíců je opravdu zvýšené užívání kratomu.

Jak je to s věkovým průměrem narkomanů? Vrací se vám opakovaně pacienti?

Určitě je nižší, léčíme více náctiletých. Zpravidla úplně první užití se týká ale alkoholu, ve valné většině před 15 rokem věku. I s nelegálními látkami se pojí podobný věk. Někteří klienti se vracejí poměrně často, což může evokovat bezmoc a marnost, ale to je součástí naší práce. Někomu se abstinovat povedlo třeba až po 13. léčbě. Naštěstí se také vracejí i úspěšní abstinenti na takzvané opakovací pobyty. Jde o příběhy lidí, kteří dokázali trvale abstinovat a změnili svůj život, což inspiruje pacienty současné, proto to má smysl.

Zmínil jste kratom, který je u nás stále legální? Běžně se dá koupit i v automatech třeba po Českých Budějovicích či na internetu. O co jde a jak je tato látka nebezpečná?

Na Slovensku je zakázaný od loňského roku, u nás není vůbec regulovaný ani registrovaný jako potravina či doplněk stravy. Nachází se v takové šedé zóně, kdy je braný jako sběratelský předmět. V jednotkách gramů působí stimulačně, v desítkách gramů už funguje jako opiát, utlumuje. V anglofonní literatuře se účinek malých dávek popisuje jako kokain like a ty vysoké jako heroin like. Dovolit nezletilým dětem sbírat takové „sběratelské předměty“ mi připadá opravdu nezodpovědné.

Jde původně o rostlinu, u nás se prodává jako drcený prášek, užívá se jako čaj?

Kratom je thajský název, rostlina mitragyna speciosa je poměrně běžný tropický strom, který je příbuzný kávovníku, která také obsahuje spoustu alkaloidů. V tradiční jihoasijské medicíně ho používají dlouhodobě, žvýkají nebo kouří listy. Vaří si z nich i čaje. Do Evropy se ale dostává sušený, podobně jako u čaje mají vyšlechtěné různé kultivary, proto se prodávají i různé typy kratomu. Každý má jinak vysokou hladinu látky mitragyninu. V závislosti na tom se mění i dávka, která způsobí to, co uživatel hledá.

Říkal jste, že má medicínské využití?

Asiaté ho používají jako antipyretikum či analgetikum na různé bolesti. Dlouho a tradičně i v léčbě závislostí. Například při historicky známé epidemii užívání opia v Číně a jihovýchodní Asii jako náhražku, kdy sloužil jako substituce při odvykacím stavu u těžších drog (opia, morfinu). Opravdu to reálné je, fungují přes stejné receptory. V Americe ho využívají také jako samoléčbu u lidí závislých na opiátech. Avšak to má svá nesporná rizika, není to regulované, nikdo neví, co v tom prášku opravdu je. Jsou popsané případy jaterní toxicity a dalších komplikací. Je to riskantní a nebezpečné.

Když si to někdo koupí v automatu, tak na tom může být po nějaký době závislý?

Určitě, je to látka vyvolávající závislost. Obzvlášť pokud si tím člověk řeší nějaké jiné problémy. Posiluje se závislostní cyklus. Byl bych opatrný v odsouzení, protože těžkou závislost vyvolávají i legální látky, které jsou běžně dostupné, jako nikotin a alkohol. Ale alespoň jsou regulované tak, že si je nemohou koupit děti. Určitě by se to nemělo prodávat v automatech. Ty na cigarety se podařilo úspěšně zrušit a nyní se tak distribuuje kratom. Opravdu nebezpečné to může být právě pro děti.

Jak jsou na to s kratomem jiné země?

Třeba severské země ho úplně zakázaly, je tam myslím na „áčkovém“ seznamu tvrdých drog. Pak jsou některé státy, kde je to nějakým způsobem tolerované, jako u nás. V Asii jsou státy, kde je povolené užívání.

Měli jste u vás už někoho s touto závislostí?

Ano, měli jsme pacienty, kteří kratom měli jako primární drogu. Přišli právě kvůli němu. Nedávno jsem měl pro současné pacienty přednášku a z těch, co tu máme, přiznalo zkušenost s kratomem asi 15 lidí, což je přes deset procent. Výzkumy uvádí, že kolem dvaceti procent mladých lidí, vysokoškoláků, má zkušenost s touto látkou. Zajímavou vlastností kratomu neurochemicky je, že nespouští tu cestu, skrz kterou opiáty tlumí dechové centrum.

Jsou i jiné látky, se kterými se aktuálně experimentuje?

Ano, setkáváme se s různými experimenty, většinou jde o chemické drogy. Širokým trendem je určitě kratom, ale čas od času se setkáme s různými lidmi, kteří mají experimentátorské sklony. V podobné situaci jako kratom je celá řada syntetických analogů, na internetu se prodávají jako koupelové soli nebo sběratelské předměty, látky podobné různým drogám změněné jen detaily na molekule. De facto je to například skoro andělský prach (fencyklidin), ketamin nebo khat.

Jsou i problémy s léky na předpis jako benzodiazepiny?

To je dlouhodobý problém, například u mladistvých (kultura depresivního hédonismu) a dokonce i u seniorů. Užívají se na léčení úzkostí v krizových situacích a náhlé zátěži. Dají se užívat i v odvykací terapii, zvládnutí například závislosti na alkoholu. Problém je v tom, že dobře tlumí úzkost, ale často lidé překračují maximální povolenou délku užívání, po vysazení se může prohlubovat původní stav, vrátit se symptomy, tzv. rebound efekt. Jsou tak dobrý sluha a špatný pán.

Velká chyba je dlouhodobé předepisování i několik let. I když by stačilo krátkodobé užívání a následné řešení příčiny úzkostí, tedy panické ataky, psychiatrickou diagnózou a psychoterapeutickou cestou a jinou léčbou. Nadužívání těchto léku způsobuje velké problémy, jedná se o jedny z nejhorších odvykacích stavů, když to někdo bere opravdu dlouho.

Máte nějaký zajímavý případ z poslední doby?

Opakovaně u nás končil pacient se závislostí na alkoholu. V chráněném a terapeutickém prostředí léčebny fungoval zdánlivě docela dobře. Pak se ukázalo, že i v průběhu užíval kratom, přišel brzy po propuštění s opětovným rozpitím, vysokými dávkami alkoholu. Těžký odvykací stav se podařilo zvládnout, ale o kratom se nechtěl nechat připravit. Po velmi krátké době odcházel na revers. V zátěžových situacích u něj ale dochází k relapsu nejen na kratom, ale i alkohol. Takže jde nyní už o kombinovanou závislost.

Další pacient chtěl dobře fungovat na střední škole, užíval vysoké dávky kratomu, až skončil na jednotce intenzivní péče s metabolickým rozvratem a arytmiemi. Toxicita kratomu je široká, má vliv zejména na játra a srdce, může způsobovat při odvykání třeba i epilepsie, ničí kůži. Podle literatury dlouhodobé užívání způsobuje začernání pokožky a rtů.

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr sídlí od roku 1966 ve stejnojmenném barokním zámečku nedaleko Chvalšin na Českokrumlovsku pod úpatím hory Kleť. Kapacita specializovaného pracoviště cílícího na kvalitu a tradici střednědobé ústavní léčby závislostí na návykových látkách, alkoholu i patologickém hráčství je 103 lůžek. V současnosti je plně naplněna, dělí se na dvě mužské a jedno ženské oddělení (komunity A, B, C). Ročně místními terapeutickými programy projde od 550 do 750 pacientů z celé České republiky.