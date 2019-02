Písecko - Pozemek koupí za 6,5 milionu korun, Premiéra Prácheňské scény: Bylo nás pět.

Pozemek koupí za 6,5 milionu korun

Písek – Pozemek v průmyslové zóně v Písku, na kterém by mělo vzniknout truck – centrum, město prodá za více než 6,5 milionu korun. Součástí truck – centra bude servis pro nákladní a užitková vozidla v předpokládaných investičních nákladech 45 milionů korun.

„Truck – centrum bude dle záměru společnosti zahrnovat administrativní a ubytovací část, servisní budovu a parkovací stání pro účely truck – centra s kapacitou minimálně třicet parkovacích stání pro nákladní vozy, minimálně dvacet parkovacích stání pro osobní vozy a minimálně patnáct parkovacích stání pro užitkové vozy," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.



ZŠ E. Beneše dokončila šatny

Písek – Základní škola E. Beneše v Písku zdárně dokončila výstavbu centrálních šaten a nyní chystá slavnostní zahájení jejich provozu. To se uskuteční ve středu 2. prosince v 10 hodin v areálu školy.



Recitál reprezentanta Mozarta v Trojici

Písek – Ve filmu Miloše Formana Amadeus hrál roli malého Mozarta Miroslav Sekera, tehdy nadějný a nyní velmi úspěšný klavírista. Do role byl obsazen proto, že kromě klavíru ovládá rovněž hru na housle. Milovníci vážné hudby si mohou přijít poslechnout recitál Miroslava Sekery, absolventa konzervatoře a Hudební fakulty AMU v Praze, který vystoupí 4. prosince od 18 hodin v Trojici. Zazní zde skladby W. A. Mozarta, L. Janáčka, F. Chopina, F. Liszta, R. Wagnera a dalších skladatelů. „Vstupné v předprodeji je za 80 a na místě za 100 korun," připomněla Alena Michlová, dramaturgyně Divadla Fráni Šrámka v Písku.



Premiéra Prácheňské scény: Bylo nás pět

Písek – Předvánoční dárek připravili pro své příznivce členové Divadelního spolku Prácheňská scéna. V Divadle Pod Čarou v Písku uvedou v neděli 29. listopadu od 18 hodin premiéru hry Bylo nás pět napsanou na motivy knihy Karla Poláčka.



Fotoklub se představí v galerii Portyč

Písek – Po listopadové výstavě členů klubu TeriFoto Sokola Písek se v galerii Portyč představí další písečtí fotografové. ´

Tentokrát to bude výstava prací členů Fotoklubu. „Vernisáž se uskuteční v úterý 1. prosince od 17 hodin a výstavu uvede předseda Fotoklubu Písek Jiří Hájek. O hudební doprovod se postará Kristina Nívltová," informovala Ivana Samcová Hejlová, vedoucí galerie Portyč Centra kultury Písek.

Zájemci si výstavu mohou prohlédnout v úterý až pátek od 12 do 17.30 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. V neděli a v pondělí je tato prodejní galerie zavřená.

Zpravodaj bude lidem dál chodit do poštovních schránek

Písek – Zpravodaj města bude i v příštím roce chodit do všech poštovních schránek. Kromě toho bude od 1. ledna také umožněn odběr novinek z města elektronickou formou. „Kdo bude mít zájem, budeme mu posílat informace na e-mail," podotkla mluvčí radnice Kristýna Barchini. Písek letos udělal anketu mezi obyvateli, která měla odpovědět na otázky, zda by chtěli zpravodaj doručovat do schránky či e-mailem. Na anketu reagovalo přes tři sta lidí, z nichž převážná většina uvedla, že chce městský zpravodaj doručovat klasicky do schránky. Město také na základě výběrového řízení vybralo nového vydavatele zpravodaje. Jeho tisk a distribuce přijde na celý rok na 288 tisíc, což bude méně než v uplynulých letech. Zpravodaj se bude dál vydávat v počtu 14 700 výtisků, z nichž 500 putuje na radnici a do infocentra.