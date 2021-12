Galerie Dragoun láká na vánoční atmosféru

Písek – Vánoční koncert se společným zpíváním si mohou zájemci užít v Galerii Dragoun, a to ve středu 22. prosince. Galerie láká na vánoční atmosféru mezi obrazy a kresbami akademického malíře F. R. Dragouna. „První tóny vánočního koncertu v podání Virtuosi kvartetu a dětského sboru pod vedením Oldřicha Vlčka se rozezní v 16 hodin. Společně si zazpíváme vánoční koledy, přiťukneme si vánočním punčem, který bude pro dospělé návštěvníky koncertu připraven zdarma, a děti dostanou sladkosti. Uděláme si tu pravou vánoční pohodu,“ pozvala za galerii Dáša Sedláčková. Vstupné je 150 korun, děti do 14 let ho mají zdarma.