Oblíbená benefiční výstava bude, avšak pouze pro očkované. V Sovově ulici strážníci odchytávali hejno netopýrů a v Chelčického ulici se změní systém parkování. Nově se tu bude smět stát pouze hodinu. Co dál se děje na Písecku?

Strážníci odchytili netopýry. Odvezli je do záchranné stanice. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Výstava bude, ale pouze pro očkované

Písek – Středeční vernisáž prodejní vánoční výstavy v kině Portyč se uskuteční, i když za zpřísněných opatření, která vyplývají z aktuálního vládního nařízení. Slavnostní zahájení 18. ročníku oblíbené benefiční výstavy se bude konat ve středu 24. listopadu od 16.30 hodin a zúčastnit se ho mohou lidé, kteří jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Přijít mohou také děti do 12 let bez omezení a děti od 12 do 18 let s negativním výsledkem PCR testu. „Na slavnostním zahájení budou za každou vystavující organizaci přítomny dvě až tři osoby, které zajistí prodej svých výrobků při vernisáži. Žádná z organizací nepřiveze na zahájení své klienty, abychom zajistili jejich ochranu,“ uvedla za pořádající společnost Kočí Diana Procházková. Doplnila, že občerstvení formou cukroví se bude rozdávat pouze v balíčcích s sebou domů.