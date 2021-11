Čtyřproudovka je pro letošek hotová, doprava jede bez omezení

Písek - Provoz na opravované komunikaci I/20 na průtahu města Písek je opět bez větších omezení průjezdný. Práce tak pro letošní rok končí, i když měl být téměř čtyři kilometry dlouhý úsek vozovky podle původních předpokladů opraven v celé délce do konce listopadu. "Stavbu zkomplikovala zjištění, která projektová dokumentace nepředpokládala. Stav podkladních vrstev u některých sjezdů z hlavního tahu byl horší, než se původně předpokládalo. Oprava tak musela být v těchto úsecích provedena jinou technologií a tím došlo ke zdržení," vysvětlil Adam Koloušek za Ředitelství silnic a dálnic ČR. Doplnil, že vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám bylo rozhodnuto o přerušení stavby a dokončení zbývajícího úseku opravy komunikace I/20 před sjezdem na Tábor v příštím roce. Stavební práce budou znovu obnoveny začátkem příští stavební sezóny, tedy na jaře příštího roku. Úplně dokončeny by pak měly být během jednoho měsíce. Práce na obnově konstrukčních vrstev vozovky, reprofilaci příkopů, opravách jednotlivých propustků a výměně svodidel budou i v příštím roce prováděny za provozu se snahou o co nejmenší omezení.

Oprava komunikace omezí provoz v Milevsku

Milevsko - Řidiče čekají dopravní omezení v ulicích Kpt. Nálepky a Blechova v Milevsku. V souvislosti s opravou povrchu komunikace zde bude částečná uzavírka, a to po dobu čtyř po sobě jdoucích dnů někdy v termínu od 19. listopadu do 3. prosince. Řidiči budou moci projet volným jízdním pruhem. Provoz zde bude řídit světelné signalizační zařízení.

Hřbitovní kaple v Mirovicích má nové omítky

Mirovice - Vnitřní i venkovní omítky hřbitovní kaple v Mirovicích jsou opravené. S rekonstrukcí se začalo už na začátku července, aby byl dostatek času na vysušení omítek. "Zednické práce vnitřní i venkovní dokončila odborná firma v září. Zároveň se opravilo zasklení sochy ve výklenku na průčelí kaple," informovala radní Mirovic Marie Hrdinová s tím, že v říjnu odborná firma provedla výmalbu interiéru a nátěr venkovní fasády. Během léta také byly odbornou kamenickou firmou nově upraveny hroby významných církevních osobností farnosti, které se nacházejí napravo od kaple.

Podčára láká na humor i hudbu

Písek - Divadlo Pod čarou nabídne v sobotu 20. listopadu večer oblíbenou dramaticko - improvizační show Kámo, nahoď! Následovat bude koncert blues-rockové kapely Rusty Strings. Začátek je ve 20 hodin a vstupné na místě 200 korun. S klubovou kartou je to za polovinu.

Zloděj z automobilu ukradl nářadí za osmdesát tisíc korun

Kovářov – V pondělí 15. listopadu ráno přijali policisté oznámení o vloupání do osobního automobilu značky Fiat Scudo v obci Kovářov. "Pachatel se do vozu násilně vloupal v době od 12. do 15. listopadu a z interiéru ukradl nářadí značky Hilti v hodnotě minimálně osmdesát tisíc korun," informovala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.