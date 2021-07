Krátké zprávy z Písecka aneb Co se děje v okrese

Zábořští hasiči oslaví 130. výročí, do muzea v Ražicích mohou děti s vysvědčením zdarma a v Písku si připomenou 606 let od smrti Mistra Jana Husa. Co dál se děje na Písecku?

Hasiči ze Záboří oslaví výročí s Babouky. | Foto: Deník / Hana Josefová

Hasiči ze Záboří slaví výročí s Babouky Záboří - SDH Záboří u Protivína slaví 130 let. Oslavy spojené se srazem rodáků a přátel obce se uskuteční v sobotu 3. července od 16 hodin. Zahrají Babouci. S vysvědčením navštíví děti muzeum zdarma Ražice - Muzeum Špejchar v Ražicích zve k prohlídce zdarma všechny děti, které s sebou přinesou a na pokladně ukážou vysvědčení. Akce potrvá do soboty 17. července. Muzeum má otevřeno od úterý do soboty. V Novém Dvoře má vzniknout nové hřiště Nový Dvůr - Letos na podzim by se měli obyvatelé Nového Dvora dočkat nového víceúčelového hřiště. Vzniknout má na místě stávajícího hřiště a nabídne hrací plochu na tenis, malou kopanou, basketbal, nohejbal a volejbal. Předpokládané náklady jsou přes dva miliony korun. Kromě samotné herní plochy se počítá s oplocením i osvětlením. Kestřanští mají zastupitelstvo Kestřany - Zastupitelé obce se sejdou ve středu 30. června na svém dalším jednání. Koná se od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Kestřany a na programu je například debata o výstavbě mateřské školy či dětského hřiště u fotbalového areálu. Připomenou si 606 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa Písek - V Písku si připomenou 606. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa v pondělí 5. července v 11 hodin, a to společným položením kytice u pamětního kamene a Husovy lípy na Husově náměstí. U pamětního kamene MJH promluví biskup CČSH Filip Štojdl.