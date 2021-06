Paseky zvou turisty i cyklisty, plavecký stadion bude fungovat i přes prázdniny a ve Štěticích zahrají Hastrmani. Přinášíme sestřih krátkých zpráv z regionu.

Plavecký bazén v Písku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Libuše Kolářová

Plavecký stadion bude fungovat i přes prázdniny

Písek - Plavecký stadion v Písku bude fungovat i přes letní prázdniny. Během července a srpna bude v provozu vnitřní pětadvacetimetrový vyhřívaný bazén a vnitřní dětský bazén s možností vstupu na venkovní terasu. "Provozní doba stadionu bude od pondělí do neděle od 8.30 do 19 hodin a vstupné se bude řídit ceníkem zimního provozu," informovala mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová s tím, že parní komory budou přes léto v provozu od pondělí do neděle od 8.30 do 11 hodin a od 14 do 18.30 hodin. Venkovní areál včetně venkovních bazénů i venkovních ploch bude z technických důvodů i nadále uzavřen.