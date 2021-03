Pracovníci IZS mohou dát děti opět na Tylovku

Písek - Na základě rozhodnutí vlády jsou od pondělí 1. března uzavřeny mateřské školy, jesle a základní školy, které dosud mohli navštěvovat žáci prvních a druhých tříd.

Zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému a dalších stanovených institucí mohou opět své děti dát do krizové školy. V Písku péči o děti od tří, případně dvou let až do 13 let zajišťuje ZŠ J. K. Tyla a 15. mateřská škola v Erbenově ulici.

Zapomněl si klíče, a tak rozbil dveře

Písek - O víkendu přijal v nočních hodinách operační linky 156 oznámení od ženy z Písku, že u nich v domě v ulici tř. Přátelství někdo rozbil vchodové dveře. Hlídka městské policie dle krvavých stop, které vedly do jednoho z bytů v uvedeném domě, zjistila pachatele přestupku. Jednalo se o muže z Písku, který se ke svému protiprávnímu jednání doznal. Muž hlídce sdělil, že si zapomněl klíče a proto dveře rozbil. Lékařské ošetření odmítl. Po provedených nezbytných úkonech byl muž seznámen s tím, že bude muset uhradit vzniklou škodu. Muži byla za jeho protiprávní jednání uložena pokuta.

Muzeum je nachystané a čeká na otevření

Písek - Na úterý 2. března plánovalo Prácheňské muzeum otevření po zimní přestávce a zároveň vernisáž jedné z výstav. To však není vzhledem k aktuální situaci možné a znovuotevření je odloženo na neurčito. Muzeum má připravené tři nové výstavy, které se postupně chystá představit formou několika různých videopořadů. V Galerii je nainstalována kolekce fotografií Roberta Vana nazvaná Memories. V Malých výstavních síních je připravena cestovatelská výstava Volání dálek a v chodbě knihovny fotografie Svatopluka Civiše.

Skauti nachystali stezku s testem o Velikonocích

Písek - Skauti píseckého střediska Gáhál pro Písečáky připravili vycházku po trase Sportovní stezky v lese Amerika. Formou testu účastníky na 18 stanovištích seznámí s nejdůležitějšími reáliemi a událostmi Velikonoc, tedy hlavních křesťanských svátků. Trasa bude připravena od soboty 6. března.