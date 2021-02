Městský úřad se vrací k běžnému provozu, Taxík Maxík loni svezl přes 2200 lidí a písecké školy i školky čeká letos řada investičních akcí.

Písek. Ilustrační foto | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Městský úřad se vrací ke klasickým úředním hodinám

Písek - Městský úřad Písek od pondělí 15. února obnovuje standardní provoz. Úřední hodiny budou opět v pondělí a středu od 7.30 do 17.00 a v pátek od 7.30 do 14.00 hodin. Elektronický rezervační systém na přepážky registru řidičů a registru vozidel, matrik, evidence obyvatel a ohlašovny pobytu, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru živnostenského podnikání a na pracoviště silničního správního úřadu zůstane zachován. "Je již rozšířen tak, aby byl v souladu s aktuálními úředními hodinami," zmínila tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová a doplnila: "Žádáme klienty, aby vzhledem ke stále špatné epidemické situaci v budovách úřadu dodržovali hygienická pravidla „ruce – roušky – rozestupy“, a pokud je to možné, dávali při vyřizování svých záležitostí přednost telefonické, písemné či e-mailové komunikaci před osobní návštěvou."