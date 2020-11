Písek – Nemocnice Písek se umístila na 3. místě v celostátním průzkumu společnosti HealthCare Institute Nemocnice ČR. Uspěla v konkurenci 154 zdravotnických zařízení z celé České republiky. Posuzována byla z hlediska bezpečnosti, spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců a finanční kondice. „Poděkování za tento výsledek patří zejména našim zaměstnancům. Jedná se o ocenění jejich každodenní práce,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Vykradl firmu v Bernarticích

Bernartice – Škodu dosahující k částce 130 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zloděj, který se v době od 21. do 22. listopadu vloupal do areálu a objektů firmy v Bernarticích. „Pachatel poškodil oplocení, u budov okna, dveře, zámky i mříže. Násilně se dostal do zasedací místnosti a také do skladu, kde odcizil různé nářadí,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Na místo činu vyjížděli milevští policisté i kriminalistický technik a policejní psovod se služebním psem. Prošetřování okolností případu a pátrání po pachateli pokračuje.

Na Alšově náměstí hořelo auto

Písek - Zatím z neznámé příčiny hořelo v úterý 24. listopadu po osmé hodině ráno na Alšově náměstí v Písku osobní auto značky Škoda Superb. "Profesionální hasiči ze stanice Písek průzkumem zjistili, že hoří spínací skříňka, kterou rychle uhasili," informovala mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že i přes jejich rychlý zásah činí vzniklá škoda deset tisíc korun.

Na Mírovém náměstí nepůjde světelná signalizace

Písek - Světelná signalizace v křižovatce na Mírovém náměstí v Písku bude v úterý 8. prosince mimo provoz. "Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie," vysvětlila mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová. Odstávka by měla trvat od 8 do 11 hodin.

Žena chtěla skočit z okna. Strážníci jí v tom zabránili

Písek - O víkendu přijali písečtí strážníci oznámení od ženy z Předotic, že se její kamarádka bydlící v Třebízského ulici pokusí o sebevraždu. Hlídka na uvedené adrese nalezla ženu z Písku, která byla pod vlivem alkoholu a hlídce sdělila, že vyskočí z okna. Strážníci v tom ženě zabránili a vzhledem k jejímu duševnímu stavu na místo přivolali RZS, která ženu převezla do písecké nemocnice k dalšímu opatření.