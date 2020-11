Řidič jel v obci moc rychle a bez papírů, písečtí hasiči vyrazili k požáru, ze kterého se vyklubal planý poplach, a milevští radní budou mít jednání.

Policejní kontrola, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Jel rychle a bez papírů

Písecko – Písečtí dopravní policisté řešili případ řidiče, který jel v obci příliš rychle. Se svým vozem značky Ford projížděl Malými Nepodřicemi, kde je povolená maximálně padesátka, rychlostí 81 km/hod. To ale nebylo všechno. „Během kontroly muž policistům nepředložil doklady. Ani nemohl, protože má uložen zákaz řízení všech motorových vozidel,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Při prošetřování okolností se řidič odkazoval na to, že jeho přítelkyni se mělo udělat nevolno, a proto za volant usedl i přes zákaz. Lékařskou pomoc však ženě nepřivolal, to učinila až policejní hlídka během kontroly. Policisté případ zpracovali ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.