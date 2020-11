Řešili změnu územního plánu

Protivín – Hlavním bodem úterního jednání protivínských zastupitelů byla změna číslo 1 územního plánu. Zastupitelé řešili několik námitek a připomínek. Jedna z nich se týkala například i chystaných úprav komunikace I/20. Ředitelství silnic a dálnic požadovalo, aby mohly práce zasáhnout částečně i mimo vymezené pozemky. Zastupitelé změnu územního plánu schválili. Další jednání je v plánu na druhou polovinu prosince, kdy bude hlavním tématem rozpočet na příští rok.

V Kollárově ulici někdo naboural auto a ujel

Písek – Písečtí dopravní policisté pátrají po řidiči, který v době od poledne do podvečera dne 22. října projížděl v Písku Kollárovou ulicí ve směru od Nového mostu směrem k Mírovému náměstí. „Na ulici stál podélně k vozovce nákladní automobil značky Renault Trafic, projíždějící řidič nedodržel dostatečný boční odstup a poškodil levou stranu vozu včetně zpětného zrcátka,“ popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že účastník dopravní nehody z místa ujel a nic neřešil. Policie nyní hledá svědky, kteří se mají ozvat na linky 974 235 254 či 158.

Do projektu Příběhy bezpráví se zapojí gymnázium a Benešovka

Písek - V průběhu listopadu se uskuteční již 16. ročník Měsíce filmu na školách, projektu Příběhy bezpráví. Letošní téma zdůrazní roli médií v totalitní společnosti a to, jakým způsobem vládnoucí režim u nás využíval sdělovací prostředky. Připomínce důležitosti svobodných, nezávislých a kvalitních médií, které jsou pilířem demokracie, budou věnovány nejen vybrané filmy, ale i výstava, kterou obdrží zapojené školy. Besedy s pamětníky budou letos probíhat online formou. Do projektu se opět zapojily stovky škol z celé České republiky. Z píseckých jsou to Gymnázium Písek a ZŠ E. Beneše.

Veřejnost může navrhovat kandidáty na Cenu starostky

Písek - Od roku 2017 uděluje město Cenu starostky. Jedná se o odměnu za mimořádné počiny ve všech oblastech kulturně - společenského života ve městě. I tento rok mohou lidé navrhovat své kandidáty, kterými mohou být nejen jednotlivci, ale také kolektivy. "Návrhy osob, spolků či organizací na ocenění za letošní rok přijímá odbor školství a kultury do 31. prosince," uvedla Jana Vlášková z odboru školství a kultury MÚ Písek. Na podatelnu městského úřadu je třeba doručit vyplněný formulář. "V lednu budou veškeré nominace předloženy k posouzení kulturní komisi a následně zastupitelstvu města ke konečnému rozhodnutí," dodala Jana Vlášková. V minulých letech získaly cenu folklorní soubor Písečan, Taneční country soubor Louisiana a Písecký komorní orchestr.