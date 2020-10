Řídil, i když měl zákaz

Písecko – Zvíkovští policisté zastavili a kontrolovali ve středu 28. října večer u obce Vrcovice řidiče s osobním automobilem značky Peugeot. Během kontroly hlídka zjistila, že mladý muž z Písku za volant usedl, i když tam neměl co dělat. „Má zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do šestého měsíce roku 2021,“ poznamenala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že policisté muži zakázali další jízdu a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení.

Protivínští zastupitelé budou jednat

Protivín – Protivínští zastupitelé se příští týden sejdou na svém dalším jednání. Zasedání se bude konat v úterý 3. listopadu od 18 hodin v kinosálu Městského kulturního střediska a zastupitelé se budou zabývat například změnou územního plánu, žádostí SDH Milenovice o změnu použití prostředků z dotace či žádostí FK Protivín o navýšení dotace na dofinancování oprav na fotbalovém hřišti.

Památník projde opravou

Protivín – Vzhledem k uzavření muzeí zkrátil svou sezonu i Památník města Protivína, který je součástí píseckého Prácheňského muzea. Zdejší výstavní sál již moc parády nedělal, a proto ho během zimní přestávky čeká kultivace. „Vymění se nejen světla, ale i obložení zdí, závěsný systém či zastínění oken,“ informují muzejníci. Protivínský památník bude v novém znovu otevřen až 1. května, kdy začne příští, snad už nepřerušovaná sezona.

Vloupal se do chat, v jedné i přespával

Orlík nad Vltavou – Čimeličtí policisté ve spolupráci s píseckými kriminalisty řešili na konci minulého týdne případ vloupání do dvou rekreačních chat v katastru obce Orlík nad Vltavou. „Policisté zadrželi podezřelého muže (1978), který měl v době od 11. do 22. října násilně vniknout do dvou objektů. Z první chaty měl odcizit a zkonzumovat potraviny, vypít alkohol a vzal také další věci, například čelovku i baterky,“ popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. V další chatě, kam se měl vloupat, dokonce opakovaně přespával a také si vařil. Majitelům způsobil škodu za 10 tisíc korun.

Naboural a ujel

Písek – Policie se obrací s žádostí o pomoc na případné svědky nehody. „V době od odpoledne 18. října do 15. hodiny 21. října kdosi poškodil automobil, který byl zaparkovaný v Rašínově ulici před domem s číslem popisným 1620,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že šlo o vůz značky Ford v černé barvě.

Účastník dopravní nehody z místa ujel a nic neřešil. „Máte-li k případu jakékoli informace, kontaktujte písecké dopravní policisty na linkách 974 235 254 či 158,“ dodala mluvčí.