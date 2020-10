Na písecký úřad je třeba se objednat, Prácheňské muzeum nabídne výstavu fotografií a v Krči mají nové dětské hřiště. Co dál se aktuálně děje na Písecku?

Prácheňské muzeum v Písku. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Na úřad se objednejte

Písek – Odbory správních a dopravně správních agend městského úřadu v Budovcově ulici požadují nově, aby si lidé rezervovali návštěvu na konkrétní čas prostřednictvím rezervačního formuláře na webu města. „Objednávkový systém je v provozu od 6. října pro pracoviště agendy evidence obyvatel a ohlašovny pobytu, občanských průkazů, cestovních dokladů, agendy registru řidičů a registru vozidel,“ uvedl Pavel Kadlec z odboru vnitřních věcí MÚ Písek. Kdo nemá přístup k internetu, musí se objednat telefonicky na čísle 382 330 555. Rezervaci je možné dělat na úřední dny, tedy pondělí a středu od 7.30 do 17 hodin a pátek od 8 do 11 hodin, a to maximálně sedm dní dopředu. Lidé se tak vyhnou frontám a minimalizují kontakt s ostatními klienty. V době nouzového stavu je mimo provoz objednávkový systém na neúřední dny úterý a čtvrtek. Rezervace na 8., 13. a 15. října zůstávají platné.