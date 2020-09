Protivínská Kaplanka nabídne Magické světy, ve Zlivicích škodil zloděj a správní rada Sladovny se nemění. Záhoří ruší své tradiční posvícení. Co dalšího se aktuálně děje na Písecku?

Kaplanka Protivín. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Magické světy v Kaplance

Protivín – Galerie Kaplanka na protivínském náměstí chystá další výstavu. Půjde o koláže Bronislavy Volkové. Výstava nese název Magické světy a bude zahájena v sobotu 3. října v 15 hodin za účasti její autorky. Bronislava Volková je exulantkou, která od revoluce žila mezi Spojenými státy a ČR a v minulém roce se rozhodla vrátit do Čech. Po svém odchodu z Čech v roce 1974 vyučovala na univerzitách v Kolíně nad Rýnem, Marburku, Harvardu, University of Virginia a Indiana University. V Čechách je známá hlavně jako básnířka. Od roku 2000 publikuje své básně také s kolážemi, vyjadřujícími magické vidiny. Její výstava bude v Protivíně k vidění do konce října.