Cyklisté vyrazí na jízdu Pískem

Písek – Tradiční akce Na kole po Písku bezpečně se bude konat i letos, a to už v pátek 18. září odpoledne. V 16 hodin začne na Fügnerově náměstí poblíž Kamenného mostu doprovodný program a v 17 hodin vyrazí cyklisté na jízdu městem. Trasa povede přes Kamenný most do třídy Národní svobody, přes Pražskou, Dvořákovu, Kollárovu, Harantovu, Budějovickou, Chelčického, Jungmannovu a Velké náměstí zpět na Fügnerovo náměstí. Akce má upozornit na to, že i cyklisté jsou součástí městské dopravy.

Budou žehnat novým křížům

Skály – Slavnostní žehnání nově postavených křížů se chystá v sobotu 19. září ve Skalách. Sraz účastníků akce bude ve 13.45 hodin před kapličkou sv. Panny Marie ustavičné pomoci ve Skalách, odkud o čtvrt hodiny později vyrazí průvod ke kříži. Kněz P. Jakub Václav Zentner z Římova požehná celkem čtyřem křížům. Na závěr slavnosti bude v areálu střelnice připraveno malé občerstvení. Budou se opékat špekáčky.

Festival podpoří řeku Otavu

Sudoměř – Těsně na hranici se sousedním Strakonickem se o víkendu uskuteční Otava fest – festival pro řeku. Bude se konat v pátek 18. a v sobotu 19. září v Sudoměři a výtěžek z festivalu se podle organizátorů použije na spolufinancování biologického průzkumu nutného pro ochranu původního rázu a rozmanitosti sudoměřských peřejí na řece Otavě. V rámci hudebního programu vystoupí v pátek Berenika Kohoutová, Vložte kočku, Petr Šejmus Šindelář, Cela pro Klárku, Colectiv a Mrazák. V sobotu se na pódiu vystřídají Jakub Smolík, Prácheňák, L band či kapela Napořád (exChinaski).

V Pasekách projdou stezkou odvahy

Paseky – V sobotu 19. září se v Pasekách uskuteční stezka odvahy. Sraz účastníků je v 18.40 na návsi, odkud se vyrazí na začátek stezky. Po akci bude připraveno opékání špekáčků. Akci pořádá SDH Paseky a přátelé Pasek.

V Oldřichově budou děti závodit na kolech

Oldřichov – Dětské cyklistické závody horských kol se konají v sobotu 19. září v Oldřichově. Start je v 15 hodin a bude se soutěžit v několika kategoriích.