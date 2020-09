Krátké zprávy z Písecka aneb Co se děje v okrese

Do Milevska míří chlapecký sbor Boni pueri, do Podčáry básník a humorista Petr Soukup a MAS Střední Povltaví pokřtí knihu pohádek. Co dál se děje na Písecku?

Do Milevska dorazí chlapecký sbor Boni pueri. | Foto: Deník/ Pavla Horynová