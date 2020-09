Písek – Ve středu 9. září před sedmou hodinou ranní se stala dopravní nehoda v ulici U Vodárny v Písku. Její následky likvidovali profesionální hasiči z písecké stanice. „Osobní automobil narazil do lampy. Jednu zraněnou osobu si převzali záchranáři,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že zasahující jednotka zajistila havarovaný vůz a nehodu předala policistům k šetření.

Na plovárnu můžete až do 20. září

Písek - Provoz plovárny u Václava bude mimořádně prodloužen, a to do neděle 20. září. Upravena bude i provozní doba. "Od 16. do 20. září bude otevřeno od 10 do 18 hodin," informovala Lenka Gareisová z Městských služeb Písek.

Ukradl motor z hausbótu

Písecko – V době od 4. do 8. září odcizil dosud neznámý pachatel lodní motor z obytného hausbótu zakotveného na vodní hladině Orlíku, přesněji v lokalitě Velký Vír u obce Kožlí. Majitel odhaduje škodu na 25 tisíc korun.

Železniční přeprava chystá výluky. Kde a kdy?

Písecko - Některé vlaky na Písecku čekají v příštích dnech výluky. Ve dnech 9. až 22. září od 7.55 do 17.55 hodin budou nepřetržitě výluky v úseku Božejovice - Záhoří na trati 201 Tábor - Ražice. Dále 25. září v čase od 8.20 do 15.30 hodin proběhne denní výluka v úseku Písek - Putim na trati 200 Zdice – Protivín a 201 Tábor – Ražice.

Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.