Písek – Ve čtvrtek 10. září bude po celý den hlavní budova Prácheňského muzea v Písku uzavřena. Důvodem je přerušení dodávky elektrického proudu. Odpolední výstava Erotikum Jaroslava Joe Hübla se však konat bude. Jedná se o soubor aktů, který bude k vidění na parkánech Prácheňského muzea ve čtvrtek od 17 hodin.

Hasiči hasili hromadu kompostu

Selibov – V úterý 8. září v půl osmé ráno byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Písek a dobrovolní hasiči ze Smrkovic k požáru do Selibova u Protivína. „Byl zde ohlášen požár hromady kompostu,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že hasiči hromadu rozhrabávali a postupně prolévali vodou.

Setkání nejstarších občanů se nekoná

Písek – Přátelské setkání nejstarších občanů s vedením města, které se mělo konat 17. října v kulturním domě, se s ohledem na současnou epidemiologickou situaci ruší. „Po dohodě s vedením města jsme se rozhodli setkání neuspořádat. Senioři patří do rizikové skupiny a my je nechceme zbytečně vystavovat nebezpečí nákazy koronavirem,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek Marie Cibulková. Setkání občanů starších 90 let se zástupci vedení města se konalo už šestadvacetkrát. Loni se ho zúčastnilo téměř 60 seniorů. V kulturním domě pro ně byl vždy připraven program, dárky i občerstvení. Milou tradici přerušila až letos pandemie koronaviru.

Protivín zve pěší i cyklisty

Protivín – Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín ve spolupráci s městem pořádají 32. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy Cesta k Protivínu. Uskuteční se v sobotu 12. září. Start je od 7.30 do 9.30 hodin na náměstí v Protivíně. Připravena bude 15 km dlouhá trasa pro pěší a tři cyklistické trasy dlouhé 20, 35 a 50 km.

Zvíkovské Podhradí slaví

Zvíkovské Podhradí – Zvíkovské Podhradí, historicky Karlov, slaví 200 let. Oslavy se konají v sobotu 12. září po celý den v areálu koupaliště. Program odstartuje v 9 hodin cykloakce Sedláčkovou stezkou na kole i po vodě, následovat bude hudební produkce, přednáška o historii obce, vystoupení pěveckého sboru či harmonikáře, ukázka místních dobrovolných hasičů a mnoho dalšího. Pro děti i dospělé budou připravené doprovodné akce a večer bude hrát kapela Hastrmani.