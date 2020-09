Do píseckých prvních tříd nastoupilo přes 370 žáků

Písek - Do lavic 17 prvních tříd základních škol zřizovaných městem Písek v úterý 1. září poprvé usedlo více než 370 žáků. Nejvíce prvňáků mají Základní škola J. K. Tyla a Základní škola E. Beneše, v obou přivítali přes 80 dětí. Celkem 74 prvňáčků nastoupilo do Základní školy Jana Husa. Po prázdninách se do píseckých základních škol vrátilo celkem přes 3300 žáků. Vedení města přišlo první školní den pozdravit prvňáčky, jejich rodiče i učitele a popřát jim úspěšný školní rok. "Starostka Eva Vanžurová navštívila s vedoucí odboru školství Marií Cibulkovou první třídy v ZŠ J. K. Tyla. Místostarosta Petr Hladík pozdravil prvňáky v ZŠ J. Husa, místostarostka Petra Trambová navštívila nejmladší žáky v ZŠ T. Šobra a ZŠ Svobodná a místostarosta Ondřej Veselý popřál hodně úspěchů začínajícím školákům v ZŠ E. Beneše," uvedla mluvčí města Petra Měšťanová.

Trhy v Heřmani zpestří spanilá jízda

Heřmaň – Tradiční jarmark se bude konat v sobotu 5. září v Heřmani. Stánky budou rozmístěné na návsi okolo kostela. Trhy začnou v 8.30 a kromě prodeje výrobků ruční tvorby, květin a keramiky budou k vidění také ukázky tradičních řemesel. Chybět nebude ani domácí kuchyně. V 10 hodin jarmark zpestří doprovodná akce, kterou bude spanilá motojízda. Zapojit se může každý se svou motorkou, mopedem, babetou či jiným přibližovadlem. Každý účastník jízdy dostane dárek. Konec trhů je naplánován na 13. hodinu, ale i potom bude možné posedět s hudbou.

Přijďte si zacvičit

Písecko – For body studio zve na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 5. září. Na programu budou různé lekce, kterých bude možné se i zúčastnit. Studio nabízí pilates, jumping, bosu, pole dance a další. Zápis nových členů pro dětský aerobic bude v Písku 9. září od 16 hodin ve studiu v Sedláčkově ulici a v Protivíně 7. září od 16 hodin v tělocvičně místní školy. Zájemci o pole dance pro děti mohou přijít v sobotu od 9.30 a 11. září od 15.30 v Písku.

Strážníci dohlíží na bezpečné přecházení dětí u škol

Písek - Strážníci Městské policie Písek dohlížejí na začátku školního roku na děti přecházející po přechodech pro chodce rušné ulice u základních škol. Stejně jako v minulých letech tak zajišťují jejich bezpečnost při cestě na vyučování. "Děti jsou po prázdninách často roztěkané a nepozorné, proto je třeba, aby také řidiči byli první zářijové dny v okolí škol maximálně pozorní a ohleduplní," zmínil Miloš Ťupa, vedoucí prevence kriminality Městské policie Písek.

Hasiči řešili požár auta i nehodu, při které vlak srazil člověka

Písecko – Hasiči v pondělí 31. srpna zasahovali u požáru a nehody. Dopoledne vyjížděli milevští profesionálové k požáru osobního auta Škoda Felicia do Branic. Výše vzniklé škody je stanovena na dva tisíce. Ve večerních hodinách pak byli písečtí hasiči spolu s policií, záchrankou a podnikovými hasiči Správy železnic Č. Budějovice přivoláni k dopravní nehodě do Šobrovy ulice v Písku, kde projíždějící vlak srazil osobu. Ta následkům střetu podlehla.