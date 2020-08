Písek – Hudební sekce Prácheňské umělecké besedy v Písku připravuje na pondělí 31. srpna od 19 hodin komorní hudebně-literární pořad s názvem Poetický večer na baště nad parkány protkaný písněmi a poezií z pera členů PUB Anny Kotrlíkové a Františka Havlíčka. Pořad se koná v prostorách historické bašty přilehlé k ateliéru PUB u Putimské brány v ulici Fr. Šrámka 134. V případě deště se akce přesune na jiný podvečer.

Galerie Portyč zve na fotografie a grafiky

Písek – Galerie Portyč připravuje na září novou výstavu. K vidění budou fotografie Františka Domina a grafiky Jaroslava R. Nováka. František Domin je píseckým rodákem, od začátku 80. let však žil v zahraničí – převážně v San Franciscu v USA. „Černobílou fotografii vyměnil za barevnou, romantická zákoutí Šumavy vystřídaly motivy geograficky pestřejší z amerického prostředí a cílem jeho obživy se stalo fotografování architektury a jejích interiérů,“ zmínila Irena Mašíková, která výstavu zahájí. Vernisáž se koná v úterý 1. září od 17 hodin. Výstava bude v Galerii Portyč do 30. září.

Nájemník odmítl opustit byt. Majitel musel zavolat policii

Protivín - Na policisty z obvodního oddělení v Protivíně se obrátil pronajímatel bytu v jednom domě v Protivíně. V únoru tohoto roku uzavřel smlouvu o nájmu svého bytu s mužem (55 let) z Písecka. "Ten se zavázal k tomu, že do konce července byt vyklidí a předá pronajímateli. Tuto povinnost však nesplnil a tím neoprávněně brání pronajímateli v užívání bytu," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Doplnila, že policisté tak bývalého nájemce podezřívají z trestného činu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

Písek vyzývá k dodržování hygienických opatření

Písek - Město Písek žádá pořadatele kulturních, společenských či sportovních akcí, aby s ohledem na vývoj pandemie koronaviru dodržovali mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví platná od 1. září. Opatření se týkají maximálního počtu osob na akcích venkovních i těch konaných ve vnitřních prostorách a také povinnosti zakrývat si dýchací cesty.

V současnosti jsou na Písecku podle starostky města zhruba čtyři desítky lidí s onemocněním covid-19. „Ukazuje se, že klíčovými opatřeními, které účinně zamezují šíření nákazy, jsou omezení shlukování či používání ochranných a dezinfekčních prostředků. Pokud organizátoři akcí budou důsledně dodržovat mimořádná opaření, pomohou tím zamezit nekontrolovatelnému šíření koronaviru,“ řekla starostka Eva Vanžurová.

Od 1. září budou zakázány venkovní veřejné i soukromé akce s počtem účastníků vyšším než 1000 osob, u akcí konaných převážně ve vnitřních prostorech je maximální počet účastníků stanoven na 500 lidí. Na akcích konaných ve vnitřních prostorech s počtem účastníků vyšším než 100 bude zakázán pohyb osob, které nebudou mít zakryté dýchací cesty. Tento zákaz se nevztahuje například na děti mladší dvou let, osoby s poruchou intelektu nebo na vystupující umělce či sportovce.