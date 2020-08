Hasiči vyjeli ke dvěma požárům

Písecko – Ve čtvrtek 13. srpna vyjížděli písečtí profesionální hasiči ke dvěma požárům. Krátce po 11. hodině dopoledne to byl požár trávy v Kestřanech, u kterého spolu s nimi zasahovali také dobrovolní hasiči z Kestřan. Na místě hořelo zhruba 12 m² strniště a slámy, hasiči dostali požár pod kontrolu v 11.27 hodin. Zásah byl ukončen po jedné hodině odpoledne. Škoda nevznikla žádná. Po 18. hodině pak vyráželi písečtí profíci k požáru lisu slámy a strniště do Kovářova. Na místě byli také dobrovolní hasiči z Kovářova a Lašovic. Hasiči požár zlikvidovali v 18.58 hodin. Škoda činí 20 tisíc korun, uchráněné hodnoty jsou za 150 tisíc korun.

Na Zvíkově se bude šermovat

Zvíkovské Podhradí – Šermířská a divadelní společnost RIVAL pořádá na hradě Zvíkov tento víkend, tedy v sobotu 15. i neděli 16. srpna, šermířské vystoupení Mezi námi lancknechty. Začátky jednotlivých představení jsou v 11.00, 13.30 a 15.30 hodin. V rámci vystoupení bude připravena i ukázka historické zbrojnice.

Z kavárny vzal peníze i pití

Milevsko – Milevští policisté prošetřují případ vloupání z noci z úterý 11. na středu 12. srpna. Zatím nezjištěný pachatel vnikl v Libušině ulici v Milevsku do školního objektu, kde prohledal kuchyni a jídelnu, ale nic neodcizil. V sousední kavárně, kam se dostal, vzal peníze, dále cigarety různých značek a energetické nápoje. Nechal za sebou bezmála desetitisícovou škodu. „Na místo vyjížděl také policejní psovod se služebním psem a kriminalistický technik, který zajistil stopy,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že policisté okolnosti případu dále prošetřují a přijmou také poznatky od případných svědků.

V Milevsku vystoupí Slza

Milevsko – Dům kultury připravil speciální akustický víkend. V neděli 16. srpna vystoupí v amfiteátru DK Milevsko kapela Slza. Areál se otevře v 18 hodin, o hodinu později je plánován začátek koncertu a zhruba ve 20.15 hodin autogramiáda. Kapacita míst k sezení je omezena. Vstupné bude na místě 350 korun, děti do šesti let ho mají zdarma a od 6 do 15 let za 250 korun.