V Kestřanech se bude rýžovat zlato

Kestřany – V sobotu 1. srpna se bude rýžovat zlato na Otavě. Koná se už 28. ročník tradiční akce v Kestřanech. Program začíná už v pátek večer country posezením a v sobotu přijde na řadu hlavní část. V 9 hodin začne škola rýžování a o půl hodiny později soutěž v rýžování zlata. V 17 hodin se budou vyhlašovat výsledky soutěže a následovat bude soutěž zlatokopecký trojboj. Večer je na programu country bál s Harlejem Vládi Růžičky z Kaplice.

Voda zatopila sklep v Písku

Písek – V pondělí 27. července večer zasahovali písečtí profesionální hasiči společně s jednotkou SDH města Písek v domě v Prokopově ulici, kde odčerpávali vodu ze zatopeného sklepa. Na místo události se dostavil také pracovník firmy Čevak, kterého si velitel zásahu vyžádal.

Na Řežabinci se kroužkuje

Ražice – O víkendu začal v národní přírodní rezervaci Řežabinec u Ražic už 44. ročník odchytové kroužkovací Akce Acrocephalus. Pořádá ji přírodovědné oddělení Prácheňského muzea v Písku, a to pravidelně od roku 1977 – nejprve pod vedením Karla Pecla, od roku 2002 ji vede Jiří Šebestian, současný zoolog muzea.

Za celou dobu bylo okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno neuvěřitelných 38 tisíc ptačích jedinců ze 107 ptačích druhů. Na místo se může dorazit podívat kdokoli, koho tato činnost zajímá, a to až do 4. srpna. Ideální je to v ranních hodinách. V pravidelných intervalech výzkumníci vybírají 13 stálých stanovišť, na kterých je celkem rozprostřeno 222 metrů nárazových sítí. Nejčastěji chytanými druhy jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá. Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice.

Hasiči odchytli hada v zahradě

Krašovice – V úterý 28. července půl hodiny před polednem vyráželi profesionální hasiči z Písku do Krašovic u Čížové, kde museli odchytnout hada ukrytého na zahradě v hromadě třísek.

V Bernarticích zazní dechovka

Bernartice – Letos již po třinácté se Bernarticemi rozezní dechová hudba. Další ročník přehlídky malých dechovek se bude konat v letním amfiteátru u sokolovny tuto sobotu od 14 hodin. K poslechu i tanci zahrají kapely Malá Vlachovka, Kovačka, Malá kapela Pavla Havlíka a Toulavá kapela. O dobrou náladu se postarají nejen vystupující muzikanti, ale také zkušený moderátor, který bude celé odpoledne uvádět. Všichni návštěvníci se mohou těšit na diváckou soutěž, divácký kvíz a slosování vstupenek o pěkné hudební ceny. Vstupné je zdarma a v případě špatného počasí se přehlídka uskuteční v místní sokolovně.